रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 9 नवंबर 2025 (12:10 IST)

करियर बनाने के लिए पायल रोहतगी करती थीं काला जादू

Payal Rohatgi Birthday
एक्ट्रेस पायल रोहतगी 9 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पायल अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। पायल रोहतगी सुपर मॉडल का खिताब भी जीत चुकी हैं। 
 
पायल रोहतगी ने बीते दिनों कंगना रनौट के रियलिटी शो 'लॉक अप' में हिस्सा लिया है। इस शो में उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज खोले थे। पायल रोहतगी ने बताया था कि इंडस्ट्री में अपना करियर बचाने और सफलता पाने के लिए वो वशीकरण और काला जादू किया करती थीं।
 
पायल ने कहा था, मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से हूं और एक ऐसा दिन भी आया जब मेरा करियर अच्छा नहीं जा रहा था। अपने करियर आगे जाने के लिए मैंने वशीकरण किया था। दिल्ली के किसी ने मुझे कहा था कि आप जिस के बारें में सोच रही हैं, उनकी कोई चीज मुझे लेकर दीजिए और फिर मैं गंगा के तट पर पूजा करवाऊंगा। फिर जब मैं यह करूंगा आप उस इंसान के बारें में सोचना।
पायल ने कहा था कि इनमें से कोई भी चीजें उनके काम नहीं आईं। लेकिन एक डर था कि कभी यह चीजें मैं किसी के सामने बोल दूं, मेरी मां को पता चल जाए, मेरा दुनिया के सामने मजाक उड़ जाए। 
 
पायल रोहतगी ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया था। पायल ने मिस टूरिज्म वर्ल्ड पेजेंट में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। पायल ने 2002 में फिल्म 'ये क्या हो रहा है' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। 
