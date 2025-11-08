शनिवार, 8 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. samantha ruth prabhu hugs rumored boyfriend raj nidimoru share romantic photo
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (15:29 IST)

शादीशुदा फिल्मेमकर संग प्यार में सामंथा रुथ प्रभु, इंस्टा ऑफिशियल किया रिश्ता!

Samantha Ruth Prabhu Love Life
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नागा चैतन्य से तलाक के बाद सामंथा का नाम बीते काफी समय से राज निदिमोरू संग जुड़ रहा है, जो फेमस राज और डीके की जोड़ी का हिस्सा है। 
 
सामंथा अक्सर राज संग अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। दोनों अक्सर साथ में टाइम स्पेंड करते भी दिखते हैं। अब एक बार फिर सामंथा ने राज संग तस्वीर शेयर की है, जिससे उनके अफेयर की खबरों को और हवा मिल गई है। 
 
लेटेस्ट तस्वीर में सामंथा, राज को गले लगाती दिख रही हैं। इससे माना जा रहा है कि उन्होंने राज संग अपने रिश्ते को इंस्टा ऑफिशियल कर दिया है। 
 
सामंथा ने अपने परफ्यूम ब्रांड 'सीक्रेट अल्केमिस्ट' के लॉन्च इवेंट की कई तस्वीरें शेयर की है। इनमें कई तस्वीरों में सामंथा के साथ राज भी नजर आ रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर में सामंथा राज की बाहों में खोई नजर आ रही हैं। उन्होंने राज को अपनी बाहों में भरा हुआ है, और राज ने भी उन्हें कसकर पकड़ा हुआ है। 
 
इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया यूज़र्स कमेंट करते हुए अपनी राय जाहिर कर रहे है। एक यूजर ने पूछा, 'क्या यह ऑफिशियल है?' एक अन्य ने लिखा, 'मेरी आंखों ने बस 8वीं तस्वीर पर ही जूम किया।' एक और यूजर ने लिखा, 'तो अब आपका सीक्रेट, सीक्रेट नहीं रहा।' 
 
बता दें कि राज निदिमोरू पहले से शादीशुदा है। उन्होंने 2015 में श्यामाली डे संग शादी रचाई थी। दोनों की एक बेटी भी है। श्यामाली डे एक मनोविज्ञान स्नातक हैं और उन्होंने राकेश ओमप्रकाश मेहरा और विशाल भारद्वाज के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शादीशुदा फिल्मेमकर संग प्यार में सामंथा रुथ प्रभु, इंस्टा ऑफिशियल किया रिश्ता!

शादीशुदा फिल्मेमकर संग प्यार में सामंथा रुथ प्रभु, इंस्टा ऑफिशियल किया रिश्ता!साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। नागा चैतन्य से तलाक के बाद सामंथा का नाम बीते काफी समय से राज निदिमोरू संग जुड़ रहा है, जो फेमस राज और डीके की जोड़ी का हिस्सा है। सामंथा अक्सर राज संग अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' को मिली CBFC की मंजूरी, बिना किसी कट के मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट

अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' को मिली CBFC की मंजूरी, बिना किसी कट के मिला U/A 13+ सर्टिफिकेटअजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का फैंस बेसब्री से इतंजार कर रहे हैं। यह फिल्म 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है। फिल्म में अजय एक बार फिर रकुल प्रीत संग रोमांस करते दिखेंगे। वहीं अब इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का सर्टिफिकेट मिल गया है।

Bigg Boss 19: गेट खोल दो इनके लिए, अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर फरहाना पर भड़के सलमान खान

Bigg Boss 19: गेट खोल दो इनके लिए, अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर फरहाना पर भड़के सलमान खानरियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। इस हफ्ते सलमान पूरे स्वैग में नजर आने वाले हैं। वह कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं। सलमान, फरहाना भट्ट को भी घटिया भाषा का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाने वाले हैं।

जूटोपिया 2 हिंदी का हिस्सा बनीं श्रद्धा कपूर, डिज़्नी की जूडी हॉप्स को देंगी आवाज

जूटोपिया 2 हिंदी का हिस्सा बनीं श्रद्धा कपूर, डिज़्नी की जूडी हॉप्स को देंगी आवाजश्रद्धा कपूर सच में बॉलीवुड की सबसे प्यारी और क्यूट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जहां उन्होंने हमेशा अपने अलग अंदाज़ से दर्शकों को मोहित किया है, अब वो अपनी आवाज़ से दिल जीतने वाली हैं, डिज़्नी की ज़ूटोपिया 2 के हिंदी वर्ज़न में जूडी हॉप्स के रूप में।

सब्यसाची ने की दीपिका पादुकोण की दिल खोलकर सराहना, बताया भारत की सबसे भरोसेमंद और मशहूर शख्सियत

सब्यसाची ने की दीपिका पादुकोण की दिल खोलकर सराहना, बताया भारत की सबसे भरोसेमंद और मशहूर शख्सियतहाल ही में हुए एक ग्लोबल लीडरशिप समिट में, भारत के दो सबसे मशहूर क्रिएटिव आइकॉन दीपिका पादुकोण और सब्यसाची मुखर्जी एक साथ आए और एक सेशन में हिस्सा लिया, जिसने भारत की कला, फैशन और सिनेमा में बढ़ते वैश्विक प्रभाव को खूबसूरत तरीके से दिखाया।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com