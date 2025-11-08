शनिवार, 8 नवंबर 2025
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (13:10 IST)

Bigg Boss 19: गेट खोल दो इनके लिए, अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर फरहाना पर भड़के सलमान खान

रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का इस हफ्ते का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। इस हफ्ते सलमान पूरे स्वैग में नजर आने वाले हैं। वह कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाने वाले हैं। सलमान, फरहाना भट्ट को भी घटिया भाषा का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाने वाले हैं। 
 
सलमान फरहाना को फिर वो डिक्शनरी दिखाएंगे जिसमें उनके द्वारा कहे गए शब्द लिखे होंगे। इतना ही नहीं, फरहाना को टीवी पर सवाल उठाने को लेकर भी फटकार लगने वाली है। हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। 
 
प्रोमो में सलमान अपने हाथ में एक किताब पकड़े दिख रहे हैं। उसपर लिखा है 'फरहाना अपशब्द कोष'। वह कहते हैं, फरहाना आपने क्या कहा था- बी ग्रेड लोग। सलमान किता पढ़ते हुए कहते हैं- गंदी नाली का कीड़ा, गवार... आप नेशनल टीवी पर ये सब बोल रही हैं। 
 
सलमान खान कहते हैं, आप यह क्या कहती रहती हैं कि टेलीविजन नहीं करना चाहती। ये क्या कर क्या रही हैं आप। ये शो मेरी वजह से है। लोग दूसरे लोगों को जान रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं कि आपके जैसे इंसान को कोई नहीं पसंद करेगा क्योंकि मेरी वजह से। यह शो और मीडियम आपके लिए बहुत छोटा है। आपको इस घर में कोई नहीं रोकेगा। गेट खोल दो इनके लिए।
 
बता दें कि फरहाना ने हाल ही में टीवी पर काम ना करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, मैंने थियेटर किया है। इस पर गौरव खन्ना कहते हैं, क्यों थियेटर वाले टीवी नहीं करते क्या? इस पर फरहाना कहती हैं, मैं तो नहीं करूंगी। मुझे लगता है मैं अपना थियेटर जाया कर दूंगी। 
 
सब्यसाची ने की दीपिका पादुकोण की दिल खोलकर सराहना, बताया भारत की सबसे भरोसेमंद और मशहूर शख्सियत

सब्यसाची ने की दीपिका पादुकोण की दिल खोलकर सराहना, बताया भारत की सबसे भरोसेमंद और मशहूर शख्सियतहाल ही में हुए एक ग्लोबल लीडरशिप समिट में, भारत के दो सबसे मशहूर क्रिएटिव आइकॉन दीपिका पादुकोण और सब्यसाची मुखर्जी एक साथ आए और एक सेशन में हिस्सा लिया, जिसने भारत की कला, फैशन और सिनेमा में बढ़ते वैश्विक प्रभाव को खूबसूरत तरीके से दिखाया।

IFFI में इंडियन पैनोरमा में शामिल हुई द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री बोले- सच्चाई को मिलता है सम्मान

IFFI में इंडियन पैनोरमा में शामिल हुई द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री बोले- सच्चाई को मिलता है सम्मानविवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्सऐ सिनेमाघरों में आई और भारतीय सिनेमा की सबसे साहसी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म बिना किसी रुकावट के अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है और 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की भयावह सच्चाइयों को उजागर करती है।

'चिलगम' गाने में मलाइका अरोड़ा के अश्लील डांस मूव्स देख भड़के यूजर्स, हटाना पड़ा टीजर

'चिलगम' गाने में मलाइका अरोड़ा के अश्लील डांस मूव्स देख भड़के यूजर्स, हटाना पड़ा टीजरबॉलीवुड की डांसिंग दीवा मलाइका अरोड़ा अपने सिजलिंग मूव्स से आग लगा देती हैं। मलाइका जल्द ही रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह के गाने 'चिलगम' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस गाने का टीजर रिलीज हुआ है। हालांकि गाने में मलाइका के कातिलाना मू्व्स देखकर कई यूजर्स भड़क गए हैं।

Bigg Boss 19: सलमान खान ने एक्सपोज किया तान्या मित्तल का गेम प्लान, बोले- अब भैया से सैंया तक...

Bigg Boss 19: सलमान खान ने एक्सपोज किया तान्या मित्तल का गेम प्लान, बोले- अब भैया से सैंया तक...रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। सलमान एक बार फिर से घरवालों को रियलिटी चेक देते नजर आनेवाले हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर तान्या मित्तल आने वाली है। सलमान तान्या के गेम प्लान को एक्सपोज करने वाले हैं।

व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलकारकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रकुल का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। रकुल अपने लुक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
