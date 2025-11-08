'चिलगम' गाने में मलाइका अरोड़ा के अश्लील डांस मूव्स देख भड़के यूजर्स, हटाना पड़ा टीजर

बॉलीवुड की डांसिंग दीवा मलाइका अरोड़ा अपने सिजलिंग मूव्स से आग लगा देती हैं। मलाइका जल्द ही रैपर-सिंगर यो यो हनी सिंह के गाने 'चिलगम' में नजर आने वाली हैं। हाल ही में इस गाने का टीजर रिलीज हुआ है। हालांकि गाने में मलाइका के कातिलाना मू्व्स देखकर कई यूजर्स भड़क गए हैं।

मलाइका ने जिस तरह डांस किया है, यूजर्स उसे 'अश्लील' बता रहे हैं। गाने के टीजर में मलाइका, हनी सिंह के साथ नीऑन लाइट्स के नीचे चटख रंग के कपड़े पहनकर एनर्जेटिक डांस मूव्स दिखा रही रही हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है।

गाने का टीजर देखने के बाद यूजर्स ने कोरियोग्राफी की आलोचना की और मलाइका के डांस को 'अश्लील' और जबरदस्ती का बताया। यूजर्स का कहना है कि 'चिलगम' गाने में वो सहज आकर्षण नहीं है जो मलाइका अपने मशहूर आइटम नंबर्स में लाती थीं। यह गाना सेक्सी नहीं बल्कि वल्गर लग रहा है।

एक यूजर ने लिखा, 'मलाइका निक्की मिनाज क्यों बन रही है?' एक अन्य ने लिखा, 'ये तो अब स्ट्रिपर बन गई है।' एक अन्य ने लिखा, , 'घटिया और टपोरी गाना।'

हालांकि गाने की वजह से मलाइका के ट्रोल होने की वजह से इसके टीजर को इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हटा दिया गया। बाद में मलाइका के विवादित डांस मूव्स को हटाकर गाने के टीजर को फिर से शेयर किया गया है।