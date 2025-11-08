शनिवार, 8 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 8 नवंबर 2025 (11:17 IST)

Bigg Boss 19: सलमान खान ने एक्सपोज किया तान्या मित्तल का गेम प्लान, बोले- अब भैया से सैंया तक...

Salman Khan
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। सलमान एक बार फिर से घरवालों को रियलिटी चेक देते नजर आनेवाले हैं। इस बार सलमान खान के निशाने पर तान्या मित्तल आने वाली है। सलमान तान्या के गेम प्लान को एक्सपोज करने वाले हैं। 
 
हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है। वीडियो में सलमान कहते हैं, तान्या आपका नॉमिनेशन प्लान तो फेल हो गया। बिग बॉस ने तो आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया। आपने इतना बिल्डअप किया कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी। जलाना चाह रही थीं, उकसाना चाह रही थीं। 
 
सलमान कहते हैं, लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। अब भैया से सैंया तक तो जा नहीं सकतीं। अगर यही आपका गेम हैं, तो वाह! क्या गेम है आपका।
 
सलमान की बात सुनने के बाद तान्या मित्तल शर्मिंदा हो जाती हैं। ज‍बकि अमाल हंसते दिखते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते तान्या ने दावा किया था कि वह अमाल को भाई की तरह मानती हैं और बाद में उन्होंने सभी के सामने उन्हें भैया भी कहा। 
व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलका

व्हाइट मिनी ड्रेस में रकुल प्रीत सिंह का सुपर हॉट अंदाज, सिजलिंग अदाओं से मचाया तहलकारकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में रकुल का एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक देखने को मिल रहा है। रकुल अपने लुक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही है।

इंडियन आइडल: 23 साल बाद 'मोरे पिया' गाने के लिए फिर साथ आए श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला

इंडियन आइडल: 23 साल बाद 'मोरे पिया' गाने के लिए फिर साथ आए श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूलाइंडियन आइडल के ग्रैंड प्रीमियर ने सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक शानदार यादगार पल लेकर आया है, जब श्रेया घोषाल और जसपिंदर नरूला ने शो के ग्रैंड प्रीमियर पर देवदास के प्रसिद्ध गाने 'मोरे पिया' को फिर से एक साथ गाया — पूरे 23 साल बाद इस क्लासिक डुएट को दोहराते हुए।

एसएस राजामौली की फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू लुक आउट, कुम्भा को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

एसएस राजामौली की फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन का धांसू लुक आउट, कुम्भा को देख खड़े हो जाएंगे रोंगटेभारत की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जा रही फिल्म का पहला लुक आखिरकार आ गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन का ग्लोब ट्रॉटर की दुनिया से कुम्भा के रूप में पहला लुक रिलीज हुआ है। फिल्म में पृथ्वीराज एक खतरनाक, बेरहम और ताकतवर विलेन का रोल निभा रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।

पंचतत्व में विलीन हुईं सुलक्षणा पंडित, अंतिम विदाई के वक्त फूट-फूटकर रोईं बहन विजयता, देखिए वीडियो

पंचतत्व में विलीन हुईं सुलक्षणा पंडित, अंतिम विदाई के वक्त फूट-फूटकर रोईं बहन विजयता, देखिए वीडियोबॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस-सिंगर सुलक्षणा पंडित का 71 साल की उम्र में 6 नवंबर को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं। सुलक्षणा का अंतिम संस्कार विले पार्ले स्थित पवनहंस श्मशान घाट पर किया गया। उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ परिवार के करीबी सदस्य मौजूद रहे।

स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, श्रीकांत तिवारी बने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल

स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन 3' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, श्रीकांत तिवारी बने मोस्ट वांटेड क्रिमिनलप्राइम वीडियो ने आज मुंबई में हुए एक शानदार फैन और मीडिया इवेंट में अपनी चर्चित और पसंद की जाने वाली ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। इस नए सीजन में मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे, जिनके साथ जायदेव अहलावत और निमरत कौर भी जुड़ रहे हैं।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
