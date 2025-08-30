शनिवार, 30 अगस्त 2025
हीरो नहीं, शेफ अजय देवगन: काजोल ने बताया किचन का राज, पढ़कर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाओगे

Ajay and Kajol
काजोल और अजय देवगन, बॉलीवुड के पावर कपल, अब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, किचन में भी धमाल मचा रहे हैं। जी हां, काजोल ने एक शो में ऐसा खुलासा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि अजय देवगन सिर्फ ऑन-स्क्रीन हीरो नहीं हैं, बल्कि ऑफ-स्क्रीन खाना बनाने के महारथी भी हैं।
 
काजोल ने कहा कि अजय को कुकिंग से इतना प्यार है कि जब वह किचन में घुसते हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, शायद इसलिए ताकि कोई उनकी सीक्रेट रेसिपी चुरा न ले। जब उनसे अजय की फेवरेट डिश के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा– “अजय की खिचड़ी खाओगे तो ज़िंदगी भर रेस्टोरेंट भूल जाओगे।”

Kajol and Ajay
 
काजोल का कहना है कि अजय का बनाया हर डिश सुपरहिट होता है, चाहे वह खिचड़ी हो या कोई और डिश। मजेदार बात ये है कि अजय अपनी रेसिपी किसी के साथ शेयर नहीं करते। मतलब, शेफ अजय देवगन का सीक्रेट फॉर्मूला सिर्फ उनके दिमाग में है। किचन में उनका अंदाज़ एकदम फिल्मी होता है, दरवाज़ा बंद, एप्रन पहनकर हीरो जैसी एंट्री और फिर जादूगर की तरह मसाले उड़ाते हुए डिश तैयार।
 
जिन्होंने भी अजय की बनाई डिश चखी है, उनका कहना है कि इसमें सचमुच जादू है। अब समझ में आया कि अजय देवगन सिर्फ फिल्मों के सिंघम नहीं हैं, बल्कि किचन के भी सिंघम हैं।
 
