बुधवार, 3 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (17:02 IST)

ट्रांसपेरेंट टॉप में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

Disha Patani hot photos
दिशा पाटनी बॉलीवुड की बोल्ड और फिट एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अपने बोल्ड अंदाज से इंटरनेट पर आग लगाती रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। 
 
इस बार दिशा ने ट्रांसपेरेंट टॉप और मिनी स्कर्ट में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। ट्रांसपेरेट टॉप में दिशा अपनी ब्रालेट फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। 
 
तस्वीरों में दिशा अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। 
 
दिशा पाटनी तस्वीरों में एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। फैंस को दिशा का यह बोल्ड अंदाज काफी पसंद आ रहा है। 
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का पहला गाना बिजुरिया रिलीज, वरुण-जाह्नवी ने डांस फ्लोर पर लगाई आग

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का पहला गाना बिजुरिया रिलीज, वरुण-जाह्नवी ने डांस फ्लोर पर लगाई आगबॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का पहला गाना 'बिजुरिया' रिलीज हो गया है। यह सोनू निगम के साल 1999 में आए 'बिजुरिया' गाने का रीक्रिएशन है। इसे भी सोनू निगम ने ही अपनी दमदार अवाज दी है।

गौहर खान और जैद दरबार के घर फिर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया दूसरे बेटे को जन्म

गौहर खान और जैद दरबार के घर फिर गूंजी किलकारियां, एक्ट्रेस ने दिया दूसरे बेटे को जन्मएक्ट्रेस गौहर खान और जैद दरबार के घर एक बार फिर किलकारियां गूंज गई है। गौहर खान 42 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं। कपल ने एक प्यारे से बेटे का स्वागत किया है। गौहर और जैद ने एक सितंबर को अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया। दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर ये गुड न्यूज फैंस को दी है।

देसी एक्शन, दमदार इमोशंस और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट, अनुराग कश्यप की निशांची का ट्रेलर हुआ रिलीज

देसी एक्शन, दमदार इमोशंस और फुल-ऑन एंटरटेनमेंट, अनुराग कश्यप की निशांची का ट्रेलर हुआ रिलीजएमेजन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया ने अपनी आगामी सिनेमाई रिलीज 'निशांची' का ज़बरदस्त ट्रेलर पेश कर दिया है। अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह असली देसी मसाला एंटरटेनर दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है। यह धमाकेदार ट्रेलर उन सभी चीज़ों से भरपूर है जिन्हें सिनेमा प्रेमी पसंद करते हैं — एक्शन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, मां का प्यार और पूरी फिल्मी दुनिया का मज़ा।

माया भाई से काल तक, निगेटिव किरदार निभाकर विवेक ओबेरॉय ने बनाई खास पहचान

माया भाई से काल तक, निगेटिव किरदार निभाकर विवेक ओबेरॉय ने बनाई खास पहचानबॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेराय 49 वर्ष के हो गए हैं। 3 सितंबर 1976 को हैदराबाद में जन्मे विवेक को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता सुरेश ओबेराय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर चरित्र अभिनेता है। विवेक ने अपने सिने करियर की शुरूआत वर्ष 2002 में प्रदर्शित राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से की।

विलेन का किरदार निभाकर शक्ति कपूर ने बनाई जबरदस्त पहचान, 600 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

विलेन का किरदार निभाकर शक्ति कपूर ने बनाई जबरदस्त पहचान, 600 से ज्यादा फिल्मों में किया कामबॉलीवुड के जानेमाने चरित्र अभिनेता शक्ति कपूर 73 वर्ष के हो गए हैं। शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1952 को हुआ था। शक्ति कपूर ने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली के मशहूर किरोरीमल कॉलेज से पूरी की। शक्ति कपूर ने अपने करियर की शुरूआत वर्ष 1973 में प्रदर्शित अर्जुन हिरोंगनी की फिल्म कहानी किस्मत की से की।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
