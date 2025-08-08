शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (18:24 IST)

धागों से बांधा है अपने दिल का अहसास... इस रक्षाबंधन भेजिए भावनाओं से सजे ये बधाई संदेश

Best Raksha Bandhan messages
Best Raksha Bandhan messages: राखी का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस पावन दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बंधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और  भाई अपनी बहन की रक्षा का वादा करते हैं। इस बार रक्षाबंधन का यह पावन पर्व 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन आप अपनी बहन या भाई को ये खूबसूरत संदेश भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं।

रिश्तों की मिठास है राखी,
भाई-बहन का खास एहसास है राखी।
दिलों को जोड़ने वाला विश्वास है राखी।
Happy Raksha Bandhan 2025
 
राखी का त्योहार है, भाई-बहन का प्यार है,
स्नेह की मिठास और रिश्तों की बहार है।
Happy Raksha Bandhan 2025

सूरज की तरह चमकते रहो,
फूलों की तरह महकते रहो
यही दुआ है एक बहन की आज
आप हमेशा खुश रहो
Happy Raksha Bandhan 2025
 
राखी का त्योहार हमेशा होता खास है
जब बहन के हाथ में होता भाई का हाथ है
भाई हमेशा कहता बहन तेरे लिए कुछ खास है
तेरी रक्षा के लिए हमेशा तेरा भाई तेरे साथ है
Happy Raksha Bandhan 2025
 
बहन का प्यार भाई के लिए होता है आशीर्वाद
हमेशा निभाती है मां का किरदार
झगड़ती है, डांटती है करती है प्यार
मेरे लिए मेरी बहन है हमेशा खास और दिल के पास
Happy Raksha Bandhan 2025
 
राखी कर देती है
सारे गीले शिकवे दूर
इसलिए इतनी ताकतवर होती है
बहन के बांधे हुए इस धागे की डोर
Happy Raksha Bandhan 2025
 
राखी का दिन होता है बहुत खास
इस दिन बहन करती है अपने भाई का इंतजार
बांधती है राखी और लेती है रक्षा का वादा
इसी वजह से रिश्ता बनता है खास
हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई
Happy Raksha Bandhan 2025
 
राखी का दिन और भाई का चेहरा
मेरी हर मुश्किल पर उसकी हिफाजत का पहरा
तू यूं ही मुझे संभालता रहे हमेशा
बस हमारा रिश्ता हो इतना गहरा
Happy Raksha Bandhan 2025
 
राखी का त्योहार हो
खुशियों की भरमार हो
खट्टी-मीठी तकरार हो
भाई बहन का प्यार हो
Happy Raksha Bandhan 2025
 
धागों से बांधा है अपने दिल का अहसास
हमेशा बना रहे मेरा और आपका साथ
Happy Raksha Bandhan 2025
 
अनोखा भी है, निराला भी है
तकरार भी है, तो प्यार भी है
बचपन की यादों का पिटारा भी है
इसी वजह से ये रिश्ता नहीं प्यार का बंधन है।
Happy Raksha Bandhan 2025
 
रंग बिरंगी राखी बांधी
फिर रोली से लगाया तिलक
बांधी राखी और खिलाई मिठाई
हमेशा खुश रहना मेरे भाई
Happy Raksha Bandhan 2025
 
चंदन का तिलक, खुशियों की बौछार
बहनों का साथ और बेशुमार प्यार
मुबारक हो आपको यह राखी का त्योहार
Happy Raksha Bandhan 2025
 
खुले आसमान में सावन की घटा छाई
खुशियों की सौगात लेकर बहन भाई को राखी बांधने आई है
हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई
Happy Raksha Bandhan 2025
 
लड़ना, झगड़ना मना लेना 
यही है भाई-बहन का प्यार
इसे बढ़ाने के लिए हर साल 
बहन खुशी के साथ मनाती है
राखी का त्योहार
Happy Raksha Bandhan 2025
 
 
सारे जमाने में सबसे जुदा होता है भाई-बहन का प्यार
गंगा की तरह निर्मल है यह राखी का त्योहार
Happy Raksha Bandhan 2025
 
यह नहीं है रेशम का तार
यह होता है एक बहन का प्यार
इसी प्यार को हमेशा रखना कायम
भैया हमेशा रहना मेरे साथ
 
 
 
वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधिVaralakshmi Vratam 2025: वरलक्ष्मी व्रत खासकर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में अत्यंत लोकप्रिय व्रत है, जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने सुहाग तथा परिवार के कुशलता के लिए वरलक्ष्मी पूजा की जाती है। आइए यहां देखें वरलक्ष्मी व्रत 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि से संबंधित जानकारी नीचे दी जा रही है:

भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?

भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?Raksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हिंदू लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन को उपहार देखकर उससे सुखी और सुरक्षित रहने की कामान करता है। यह बहुत ही पवित्र पर्व है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा।

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्व

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्वwhen is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मंत्र और ऐतिहासिक महत्व

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मंत्र और ऐतिहासिक महत्वRaksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति का एक पावन पर्व है, जो भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करती है, और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेज

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेजRakhi status for WhatsApp: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं! भाई-बहन के इस पवित्र और प्यार भरे त्योहार पर, यहां आपके लिए कुछ दिल को छू लेने वाले संदेश लेकर प्रस्तुत हैं, जिन्हें पढ़कर आप निश्चित ही प्रसन्न होंगे तथा इन संदेशों के जरिये आप अपने प्रिय भाई या बहन को शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

रक्षाबंधन की सुबह करें ये विशेष उपाय, परिवार में आएगी समृद्धि और सुख-शांति

रक्षाबंधन की सुबह करें ये विशेष उपाय, परिवार में आएगी समृद्धि और सुख-शांतिrakshabandhan ke upay: रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई-बहन के प्रेम का उत्सव नहीं है, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार पर साल भर सुख और सुरक्षा की छाया बनी रहे, तो रक्षाबंधन की सुबह एक छोटा और विशेष उपाय ज़रूर करें। यह उपाय न सिर्फ आपके घर में सकारात्मकता लाएगा, बल्कि धन-समृद्धि के द्वार भी खोलेगा। आइए जानते हैं कि यह विशेष पोटली कैसे बनाई जाती है और इसके क्या लाभ हैं।

09 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

09 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्तToday Shubh Muhurat 09 August 2025: आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें...

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?Saptahik Rashifal August 2025: इस बार अगस्त महीने का नया हफ्ता 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...

इन लोगों को भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए राखी, जानें रक्षाबंधन के नियम

इन लोगों को भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए राखी, जानें रक्षाबंधन के नियमpeople you should never tie a rakhi to as per traditions: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक पवित्र बंधन है जो सदियों से चला आ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह राखी सिर्फ सगे भाई को ही बांधी जाती है या किसी और को भी?
समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

