when is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।