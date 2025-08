uttarkashi cloudburst, why do cloudburst on mountain happen: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में साल 2025 के मानसून की सबसे बड़ी बादल फटने की घटना सामने आई है जिसमें कई लोगों के लापता होने की खबर है। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गंगा गांव बह गया है। भारत के पहाड़ी इलाकों में हर साल मॉनसून के दौरान बादल फटने (cloudburst) की खबरें आम हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पहाड़ों में ही बादल फटने की घटना क्यों होती है? बादल फटते कैसे हैं? आइए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं।