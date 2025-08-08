शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  धर्म-संसार
  व्रत-त्योहार
  रक्षा बंधन
  4. 9 august 2025 ko rakhi bandhne ka shubh muhurt kab se kab tak hai
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (15:21 IST)

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है?

rakhi bandhne ka shubh muhurt 2025
Rakhi bandhne ka shubh muhurt 2025: 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। कई लोगों के मन में शंका ही कि क्या इस दिन भद्राकाल रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके लिए यहां पर जानिए कि कब से कब तक रहेगा भद्रा काल और राहु काल। इसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए।
 
8 अगस्त को दोपहर 02:12 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त को तड़के 01:52 (मध्यरात्रि) पर समाप्त हो होगा। इसके बाद राहु काल सबह 09:07 से 10:47 तक रहेगा। इस बीच राखी न बांधें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, सुस्थिर योग, वर्धमान योग और श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग है।
 
दिन का शुभ मुहूर्त: राखी बांधने के लिए सबसे शुभ अभिजीत मुहूर्त है जो 9 अगस्त को दोपहर 12:00 से 12:53 तक रहेगा।
रात का शुभ मुहूर्त: रात में लाभ का चौघड़िया रहेगा जो शाम 07:06 से प्रारंभ होकर रात्रि 08:26 तक रहेगा। 
कैसे बांधें भाई के हाथों में राखी?
  • रक्षा बंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं।
  • पूजा के बाद भाई और बहन के बैठने के लिए एक पाट रखते हैं। 
  • इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम एवं दीप जलकर थाल सजाते हैं। 
  • इस थाल में रंग-बिरंगी राखियों को रखकर उसकी पूजा करते हैं।
  • फिर भाई को पूर्व दिशा में मुख करके पाट पर बैठाती हैं। फिर सिर पर टोपी या रुमाल रखती है।
  • पूजा की थाली में कुंकु, चावल, मिठाई, नारियल, राखी आदि रखकर दीप जलाती है।
  • फिर भाई के हाथों में नारियल और सवा रुपया रखकर इसके बाद कुंकु, हल्दी और अक्षत से तिलक लगाती हैं।
  • शुभ मुहूर्त में तिलक लगाने के बाद दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधती है। 
  • इसके बाद मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराती हैं। 
  • बहनें राखी बांधते समय भाई की लम्बी उम्र एवं सुख तथा उन्नति की कामना करती है।
  • इसके बाद बहन भाई की आरती उतारती है और लोटे में भरा जल आसपास छोड़ती है। 
  • साथ ही भाई की उन्नती, सेहत और सुख के लिए मनोकामना करती है।
  • अंत में भाई आरती थी थाली में याथाशक्ति नगदी रखकर बहन को गिफ्‍ट या उपहार देकर उसके पैर पड़ता है।
राखी बांधते समय यह मंत्र बोला जाता है:-
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।
तेन त्वां अभिबन्धामि रक्षे मा चल मा चल।।
 
वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधिVaralakshmi Vratam 2025: वरलक्ष्मी व्रत खासकर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में अत्यंत लोकप्रिय व्रत है, जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने सुहाग तथा परिवार के कुशलता के लिए वरलक्ष्मी पूजा की जाती है। आइए यहां देखें वरलक्ष्मी व्रत 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि से संबंधित जानकारी नीचे दी जा रही है:

भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?

भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?Raksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हिंदू लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन को उपहार देखकर उससे सुखी और सुरक्षित रहने की कामान करता है। यह बहुत ही पवित्र पर्व है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा।

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्व

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्वwhen is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मंत्र और ऐतिहासिक महत्व

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मंत्र और ऐतिहासिक महत्वRaksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति का एक पावन पर्व है, जो भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करती है, और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेज

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेजRakhi status for WhatsApp: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं! भाई-बहन के इस पवित्र और प्यार भरे त्योहार पर, यहां आपके लिए कुछ दिल को छू लेने वाले संदेश लेकर प्रस्तुत हैं, जिन्हें पढ़कर आप निश्चित ही प्रसन्न होंगे तथा इन संदेशों के जरिये आप अपने प्रिय भाई या बहन को शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

Hindi Panchang Muhurat 2025: 11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्त

Hindi Panchang Muhurat 2025: 11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्तAugust 2025 Muhurat This Week: अगस्त 2025 के नए सप्ताह के शुभ और मंगलमयी मुहूर्त। यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आने वाले तीज-त्योहार, खास दिवस, व्रत उपवास, ग्रह गोचर तथा 7 दिनों के पंचांग के बारे में खास जानकारी। यहां इस साप्ताहिक मुहूर्त की कड़ी में आप जानेंगे 11 से 17 अगस्त तक का हिन्दी पंचांग तथा कैलेंडर मुहूर्त...

रक्षाबंधन पर राखी दिन में बांधना चाहिए या कि रात में, जानिए शुभ मुहूर्त का समय

रक्षाबंधन पर राखी दिन में बांधना चाहिए या कि रात में, जानिए शुभ मुहूर्त का समयRakhi bandhne ka shubh muhurt 2025: हिंदू धर्म में कुछ त्योहार दिन में और कुछ को रात में मनाए जाने का प्रचलन और शास्त्र विधान है। जैसे दीपावली का पर्व अमावस्या की रात को ही मनाया जाता है। इसी प्रकार होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, कृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भी रात में मनाते हैं जबकि गणेश चतुर्थी, राम नवमी, हनुमान जयंती और रक्षा बंधन जैसे त्योहार दिन में मनाए जाते हैं।

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?Saptahik Rashifal August 2025: इस बार अगस्त महीने का नया हफ्ता 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...

इस रक्षाबंधन भाई को राखी बांधते समय न करें ये गलतियां, जानिए जरूरी नियम

इस रक्षाबंधन भाई को राखी बांधते समय न करें ये गलतियां, जानिए जरूरी नियमraksha bandhan par na kare ye galtiya: रक्षाबंधन, भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व सिर्फ एक धागा बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र रस्म है जो भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और बहन की सुरक्षा की कामना से जुड़ी है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ करती हैं और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस खास मौके पर कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं, राखी बांधते समय कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए।

9 अगस्त रक्षा बंधन पर भद्रा समाप्ति के बाद 2 घंटे तक रहेगा राहुकाल, जानें किस मुहूर्त में बांधें राखी

9 अगस्त रक्षा बंधन पर भद्रा समाप्ति के बाद 2 घंटे तक रहेगा राहुकाल, जानें किस मुहूर्त में बांधें राखीRaksha Bandhan 2025: 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। कई लोगों के मन में शंका ही कि क्या इस दिन भद्राकाल रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके लिए यहां पर जानिए कि कब से कब तक रहेगा भद्रा काल और राहु काल। इसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए।
