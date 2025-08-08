शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. रक्षा बंधन
  4. people you should never tie a rakhi to as per traditions
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (16:10 IST)

इन लोगों को भूल कर भी नहीं बांधनी चाहिए राखी, जानें रक्षाबंधन के नियम

रक्षाबंधन पर राखी किन्हें नहीं बांधनी चाहिए
people you should never tie a rakhi to as per traditions: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भावनाओं का एक पवित्र बंधन है जो सदियों से चला आ रहा है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु और खुशहाली की कामना करती हैं, वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह राखी सिर्फ सगे भाई को ही बांधी जाती है या किसी और को भी?
पुराने समय से चले आ रहे कुछ नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस पवित्र बंधन की गरिमा बनी रहे। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस त्योहार के महत्व को कम कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि राखी बांधने के सही नियम क्या हैं और किन लोगों को राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए।

इन लोगों को भूलकर भी न बांधें राखी
राखी का धागा सिर्फ उस व्यक्ति को बांधा जाता है, जिसके लिए मन में भाई का भाव हो। यदि आपके मन में किसी के लिए भाई जैसी भावना नहीं है, तो उन्हें राखी बांधना उचित नहीं है।
ससुर और जीजा: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ससुर और जीजा को कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। ससुर का स्थान पिता के समान होता है, और जीजा का स्थान पति के बड़े भाई के समान। इन रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इन्हें भाई नहीं माना जाता। इसलिए, इन रिश्तों के लिए राखी नहीं बांधी जाती है।
देवर और ननदोई: देवर को भी राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि वह पति के छोटे भाई होते हैं। कुछ जगहों पर देवर को राखी बांधने की परंपरा है, लेकिन यह आम नहीं है। ननदोई को भी राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि वे बहन के पति होते हैं। इन रिश्तों के बीच एक अलग तरह का सम्मान और प्यार होता है, लेकिन वह भाई-बहन का नहीं होता।
किसी दोस्त या पड़ोसी: राखी बांधने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह सिर्फ भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के लिए है। अगर आप किसी दोस्त या पड़ोसी को राखी बांधना चाहती हैं, जिनके लिए आपके मन में भाई का भाव नहीं है, तो ऐसा न करें। राखी को सिर्फ एक धागे की तरह न लें, यह एक भावना है।

इन लोगों को बांधनी चाहिए राखी
राखी सिर्फ उन्हीं लोगों को बांधें जिनके साथ आपका भाई-बहन का रिश्ता हो। यह रिश्ता सगा भी हो सकता है और मुंहबोला भी।
सगे भाई: अपने सगे भाई को राखी बांधना सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपके बचपन की यादों, प्यार और सम्मान का प्रतीक है।
मुंहबोले भाई: यदि आपका कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार है जिसे आप अपना भाई मानती हैं, तो उसे राखी बांध सकती हैं। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से जुड़ा होता है।
धर्मभाई: पुराने समय से एक परंपरा है, जिसमें लोग एक-दूसरे को 'धर्मभाई' या 'धर्मबहन' बनाते हैं। यह रिश्ता भी बहुत पवित्र माना जाता है, और आप अपने धर्मभाई को राखी बांध सकती हैं।

राखी के मुहूर्त 


अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधिVaralakshmi Vratam 2025: वरलक्ष्मी व्रत खासकर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में अत्यंत लोकप्रिय व्रत है, जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने सुहाग तथा परिवार के कुशलता के लिए वरलक्ष्मी पूजा की जाती है। आइए यहां देखें वरलक्ष्मी व्रत 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि से संबंधित जानकारी नीचे दी जा रही है:

भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?

भाई के कौन से हाथ में बांधना चाहिए राखी?Raksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन हिंदू लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन को उपहार देखकर उससे सुखी और सुरक्षित रहने की कामान करता है। यह बहुत ही पवित्र पर्व है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा।

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्व

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्वwhen is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मंत्र और ऐतिहासिक महत्व

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का मंत्र और ऐतिहासिक महत्वRaksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति का एक पावन पर्व है, जो भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना करती है, और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है।

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेज

रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं: अपने प्रिय भाई या बहन को भेजें दिल को छू लेने वाले ये 10 यूनिसेक्स मैसेजRakhi status for WhatsApp: आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं! भाई-बहन के इस पवित्र और प्यार भरे त्योहार पर, यहां आपके लिए कुछ दिल को छू लेने वाले संदेश लेकर प्रस्तुत हैं, जिन्हें पढ़कर आप निश्चित ही प्रसन्न होंगे तथा इन संदेशों के जरिये आप अपने प्रिय भाई या बहन को शुभकामनाएं भेज सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय कितनी गांठें लगाना होता है शुभ? जानें धार्मिक महत्व

रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय कितनी गांठें लगाना होता है शुभ? जानें धार्मिक महत्वraksha bandhan rules: रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षासूत्र, यानी राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पवित्र धागा बांधते समय कितनी गांठें लगानी चाहिए? क्या इन गांठों का कोई विशेष महत्व होता है?

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है?

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है?Rakhi bandhne ka shubh muhurt 2025: 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। कई लोगों के मन में शंका ही कि क्या इस दिन भद्राकाल रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके लिए यहां पर जानिए कि कब से कब तक रहेगा भद्रा काल और राहु काल। इसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए।

Hindi Panchang Muhurat 2025: 11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्त

Hindi Panchang Muhurat 2025: 11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्तAugust 2025 Muhurat This Week: अगस्त 2025 के नए सप्ताह के शुभ और मंगलमयी मुहूर्त। यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आने वाले तीज-त्योहार, खास दिवस, व्रत उपवास, ग्रह गोचर तथा 7 दिनों के पंचांग के बारे में खास जानकारी। यहां इस साप्ताहिक मुहूर्त की कड़ी में आप जानेंगे 11 से 17 अगस्त तक का हिन्दी पंचांग तथा कैलेंडर मुहूर्त...

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।

रक्षाबंधन पर राखी दिन में बांधना चाहिए या कि रात में, जानिए शुभ मुहूर्त का समय

रक्षाबंधन पर राखी दिन में बांधना चाहिए या कि रात में, जानिए शुभ मुहूर्त का समयRakhi bandhne ka shubh muhurt 2025: हिंदू धर्म में कुछ त्योहार दिन में और कुछ को रात में मनाए जाने का प्रचलन और शास्त्र विधान है। जैसे दीपावली का पर्व अमावस्या की रात को ही मनाया जाता है। इसी प्रकार होली, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, दशहरा, कृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भी रात में मनाते हैं जबकि गणेश चतुर्थी, राम नवमी, हनुमान जयंती और रक्षा बंधन जैसे त्योहार दिन में मनाए जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com