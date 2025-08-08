शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Weekly Horoscope 11-17 August 2025
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा
Last Updated : शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (14:22 IST)

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

Weekly Rashifal 11 August To 17 August 2025
Weekly Rashifal 11 August To 17 August 2025: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा अगस्त महीने का नया हफ्ता। आइए यहां जानते हैं अगस्त के आने वाले नवीन सप्ताह में किन राशियों को मिलेगा अपार धन, कौन खरीदेगा प्रॉपर्टी, सेहत को लेकर किसे रहना होगा सावधान, करियर, नौकरी, विवाह, रोमांस आदि को लेकर संपूर्ण राशिफल, यहां पढ़ें 11 अगस्त से 17 अगस्त का साप्ताहिक होरोस्कोप...ALSO READ: कब है कजली सतवा तीज, पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या करते हैं इस दिन?
 
(साप्ताहिक राशिफल : 11 अगस्त से 17 अगस्त 2025 तक)
 
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। अध्ययन में मन न लगे तो मदद लेने में संकोच न करें। कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां धैर्य की परीक्षा लेंगी, लेकिन यह दौर बीतेगा और आपको मजबूत बनाएगा। पारिवारिक संवाद में दूरी महसूस हो सकती है, फिर भी रिश्तों में सम्मान बरकरार रहेगा। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा और आपकी मीठी बातें दिल जीत सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: मैरून
 
वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)
सप्ताह की शुरुआत सेहत में सुधार के संकेतों के साथ हो सकती है, यदि आप नियमितता बनाए रखें। खर्चों को लेकर सतर्कता जरूरी होगी क्योंकि बजट संतुलन मांग सकता है। कार्यस्थल पर ऊबन रहेगी, लेकिन नई सोच मदद करेगी। पारिवारिक भावनाओं को लेकर चिंता रहेगी, मगर ज्यादा सोचने से बचें। प्रेम में असमंजस रहेगा पर सच्चाई राह दिखाएगी। एक शांति देने वाली यात्रा संभव है। पढ़ाई में ध्यान बंट सकता है, अतः कार्यों को एकसाथ न निपटाएं।
शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: भूरा
 
मिथुन (21 मई – 21 जून)
इस सप्ताह करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारियों के संकेत मिल सकते हैं। वर्कआउट में बदलाव से ऊर्जा लौटेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक सहयोग मानसिक राहत देगा। प्रेम में थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन ईमानदार संवाद रिश्ते फिर से जोड़ देगा। पढ़ाई में आपकी समझ और एकाग्रता काम आएगी। यात्रा शिक्षा या काम से जुड़ी हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में फायदेमंद संकेत मिल सकते हैं।
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: नारंगी
 
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
सप्ताह करियर में स्थिरता और धैर्य की मांग करेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक लाभ पूर्व प्रयासों का फल होगा। नींद की समस्या ध्यान भटका सकती है, दिनचर्या पर ध्यान दें। प्रेम में भावनात्मक अपनापन राहत देगा। पारिवारिक बातचीत में समझदारी आवश्यक रहेगी। एक अनपेक्षित यात्रा का अवसर आ सकता है। पढ़ाई में मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा, जबकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में देरी आपके पक्ष में हो सकती है।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: क्रीम
 
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
इस सप्ताह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है जिससे आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलन में रहेगी। काम में देरी संभव है लेकिन सक्रिय प्रयास से समाधान निकलेगा। प्रेम जीवन में स्पष्टता की कमी हो सकती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। पारिवारिक मूल्यों से जुड़ने में मदद मिलेगी। यात्रा की योजनाएं टल सकती हैं, विकल्प तैयार रखें। पढ़ाई में ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: गुलाबी
 
कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)
सप्ताह में सेहत से जुड़ी हलचल संभव है, विशेषकर हार्मोनल असंतुलन को लेकर। वित्तीय दबाव आपको खर्च पर नियंत्रण की ओर मोड़ सकता है। कार्य में एकरूपता से ऊब हो सकती है, थोड़ा बदलाव लाभ देगा। पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा। प्रेम में सच्चाई और अपनापन सुकून देगा। एक सामान्य यात्रा आत्मचिंतन का समय दे सकती है। पढ़ाई में निरंतरता जरूरी है। प्रॉपर्टी मामलों में धैर्य रखें।ALSO READ: भाद्रपद मास कब से कब तक रहेगा, जानिए इस माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: लाल
 
तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)
इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार और ताजगी का अनुभव हो सकता है, खासकर सांस संबंधी समस्याओं में। खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभदायक रहेगा। कार्य में निरंतरता से अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव दोबारा महसूस हो सकता है यदि आप खुलकर बात करें। पारिवारिक संवाद जरूरी होगा, भले ही सब सामान्य लगे। एक छोटी यात्रा से रचनात्मक प्रेरणा मिल सकती है। पढ़ाई में बदलाव बेहतर परिणाम लाएंगे। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति संभव है।
शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: बैंगनी
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)
इस सप्ताह शरीर को लचीला बनाए रखना और जोड़ों का ध्यान रखना जरूरी होगा। खर्चों पर लगाम लगाएं, उधारी से बचें। कार्य में स्थिरता रहेगी लेकिन प्रेरणा की कमी महसूस हो सकती है, दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं। प्रेम में गहराई आएगी, सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। परिवार का मौन समर्थन आपके साथ रहेगा। यात्रा से आत्मचिंतन का मौका मिलेगा। पढ़ाई में आपकी जिज्ञासा नई राह दिखा सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी तस्वीर देर से स्पष्ट होगी।
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: हल्का हरा
 
धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)
सप्ताह की शुरुआत ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता के साथ हो सकती है। आय स्थिर रहेगी, मगर बढ़ते खर्च तनाव ला सकते हैं, बजट समझदारी से बनाएं। काम में गति ठीक रहेगी लेकिन अपनी सीमा से अधिक न लें। प्रेम संबंधों में दूरी महसूस हो सकती है, संवाद से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा या आध्यात्मिक खोज संभव है। पारिवारिक संतुलन बनाए रखने के लिए समझौता करना पड़ सकता है। पढ़ाई में उलझन सुलझने की संभावना है।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: पीला
 
मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)
इस सप्ताह थकावट या बर्नआउट महसूस हो सकता है, काम की गति को संतुलित रखें। आर्थिक स्थिति सुधरती दिखेगी और अनिश्चितता दूर होगी। करियर में मान-सम्मान और नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताना भावनात्मक स्थिरता लाएगा। प्रेम में उलझन दूर होगी, बस धैर्य रखें। यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं। पढ़ाई में विशेष रूप से दोहराव से फायदा होगा। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: पीच
 
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
इस सप्ताह आपकी गतिविधियों और बैठने की आदतों पर ध्यान देना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर रहेगी और कोई अप्रत्याशित लाभ संभव है। काम में अचानक बदलाव होंगे जो पहले तनाव देंगे लेकिन बाद में लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रेम जीवन में ठहराव रहेगा, आत्मचिंतन का मौका मिलेगा। परिवार का साथ मानसिक सुकून देगा। यात्रा से मन को शांति और नई दृष्टि मिल सकती है। पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी और प्रॉपर्टी के मामले आगे बढ़ सकते हैं।
शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: बेज
 
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
आंखों में जलन या धुंधलापन स्क्रीन टाइम का संकेत हो सकता है, ब्रेक लेना जरूरी है। वित्तीय स्थिति थोड़ी टाइट रह सकती है, खर्चों पर नजर रखें। करियर में स्पष्टता की कमी रहेगी, जबरन बदलाव के बजाय आत्मचिंतन करें। प्रेम में हल्के-फुल्के पल राहत देंगे। पारिवारिक सामंजस्य मजबूती देगा। एक छोटी यात्रा शांति दे सकती है। पढ़ाई में स्पष्टता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी के निर्णयों में फिलहाल रुकना ही ठीक रहेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधिRaksha bandhan 2025 : श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का त्योहार रक्षा बंधन मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 09 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भाई बहन के इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है। आओ जानते है रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि।

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधें

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधेंRaksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार रहता है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार को शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कई लोग हैं जो किसी कारणवश रक्षाबंधन पर राखी का त्योहार नहीं मना पाते हैं। यदि आप भी रक्षाबंधन पर किसी कारणवश अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही हैं या भाई अपनी बहन से उस दिन राखी नहीं बंधवा पा रहा है तो इसके बाद 3 ऐसे दिन होते हैं जबकि आप राखी बंधवा सकते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियां

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियांRaksha Bandhan traditions in Hinduism: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उनका जीवनभर रक्षा करने का वचन देते हैं। इस पर्व को शुभ व पूर्णता देने के लिए कुछ नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

5 शुभ योग में मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व, जानिए राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त

5 शुभ योग में मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व, जानिए राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्तRaksha Bandhan 2025: प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार को उदयातिथि के अनुसार मनाया जाएगा। इस बार रक्षा बंधन पर 5 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। जानिए कि सबसे अच्‍छा और शुभ मुहूर्त कौनसा है।

Varalakshmi vrat 2025: वरलक्ष्मी व्रत पर जानें महत्व, पूजा विधि और कथा

Varalakshmi vrat 2025: वरलक्ष्मी व्रत पर जानें महत्व, पूजा विधि और कथाVaralakshmi Vratham 2025 date: श्रावण पूर्णिमा के पहले शुक्रवार को पड़ने वाले वरलक्ष्मी व्रत का धार्मिक दृष्टि बहुत अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि यह दिन देवी वरलक्ष्मी को समर्पित है तथा इस दिन यह व्रत रखने से धन और समृद्धि की देवी का आशीर्वाद मिलता है तथा घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। यह व्रत 8 अगस्त 2025, शुक्रवार को मनाया जा रहा है।

Aaj Ka Rashifal: धैर्य रखें, आज भाग्य देगा इन 3 राशियों का साथ, पढ़ें 08 अगस्त का दैनिक भविष्‍यफल

Aaj Ka Rashifal: धैर्य रखें, आज भाग्य देगा इन 3 राशियों का साथ, पढ़ें 08 अगस्त का दैनिक भविष्‍यफलToday 08 August 2025 horoscope in Hindi : आज 08 अगस्त 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

08 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

08 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन08 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

08 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त

08 अगस्त 2025, शुक्रवार के शुभ मुहूर्त08 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com