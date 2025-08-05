मंगलवार, 11 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

कब है कजली सतवा तीज, पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या करते हैं इस दिन?

Kajri Teej 2025
When is Kajri Teej 2025: 'कजली सतवा तीज' जिसे आमतौर पर कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस साल, कजरी तीज 12 अगस्त 2025, मंगलवार को मनाई जाएगी। इसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं।ALSO READ: वृंदावन में एक माह के लिए श्रीकृष्ण पूजा प्रारंभ, जन्माष्टमी तक रहेंगे ये 4 उत्सव
 
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि का आरंभ 11 अगस्त को सुबह 10:33 बजे होगा और इसका समापन 12 अगस्त को सुबह 08:40 बजे होगा। चूंकि हिंदू धर्म में कोई भी व्रत उदया तिथि के अनुसार ही रखा जाता है, इसलिए कजरी तीज का पर्व 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में...
 
कजली तीज पूजा का शुभ मुहूर्त: 
तृतीया तिथि प्रारंभ- 11 अगस्त 2025 को 10:33 ए एम बजे
तृतीया तिथि समाप्त- 12 अगस्त 2025 को 08:40 ए एम बजे
 
इस दिन पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं:
 
• ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:49 से 05:34 बजे तक।
 
• अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:18 से 01:09 बजे तक।
 
• विजय मुहूर्त: दोपहर 02:52 से 03:43 बजे तक।
 
• गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:08 बजे से 07:30 बजे तक।
 
• निशिथ काल मुहूर्त: 12:21 ए एम, अगस्त 13 से 01:06 ए एम, अगस्त 13 तक।
 
• सर्वार्थ सिद्धि योग- 11:52 ए एम से 06:19 ए एम, अगस्त 13 तक।
 
भाद्रपद तीज के दिन क्या करते हैं? कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह ही बहुत कठिन होता है और इसे सुहागिन महिलाएं निर्जला रखती हैं। इस दिन किए जाने वाले मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
 
1. व्रत और पूजा: इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। शाम को, वे सोलह श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ जगहों पर नीमड़ी माता की पूजा भी की जाती है।
 
2. सत्तू और पकवान: इस व्रत में सत्तू का विशेष महत्व है, इसलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। महिलाएं व्रत खोलने के लिए जौ, चना, चावल और गेहूं के सत्तू से बने पकवान और मिठाइयां बनाती हैं।
 
3. चंद्रमा को अर्घ्य: शाम को पूजा करने के बाद महिलाएं चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अर्घ्य देने के बाद सत्तू, फल या मिठाई का सेवन किया जाता है।
 
4. झूला झूलना और कजरी/ कजली सतवा तीज के गीत : इस दिन महिलाएं घरों में झूले लगाती हैं और साथ में लोक गीत गाती हैं जिन्हें कजरी गीत कहा जाता है। यह परंपरा इस पर्व की खूबसूरती को और बढ़ा देती है।
 
5. गायों की पूजा: कुछ क्षेत्रों में इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है और उन्हें हरी घास या रोटी खिलाई जाती है। गायों को धार्मिक रूप से बहुत पवित्र माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्था

Baba vanga predictions: क्या है बाबा वेंगा की 'कैश तंगी' वाली भविष्यवाणी, क्या क्रेश होने वाली है अर्थव्यवस्थाBaba Vanga predictions on Economic crisis: बुल्गारियाई भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिन्हें 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' भी कहा जाता है, की भविष्यवाणियां अक्सर दुनिया भर में सनसनी पैदा करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ का पतन और 9/11 हमले जैसी कथित रूप से सटीक भविष्यवाणियों के कारण, उनके अनुयायी उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं। अब 2026 को लेकर उनकी एक नई और डरावनी भविष्यवाणी चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसे उन्होंने 'कैश क्रश' नाम दिया है।

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?

मासिक धर्म के चौथे दिन पूजा करना उचित है या नहीं?हिंदू धर्म में पूजा-पाठ करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पूजा के कई नियम बताए गए हैं। मासिक धर्म के दौरान पूजा करने को लेकर महिलाओं में अक्सर भ्रम की स्थिति रहती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि महिलाएं मासिक धर्म के कितने दिनों बाद से पूजा-पाठ या मंदिर जाना शुरू कर सकती हैं? इस लेख में हम मासिक धर्म के दौरान पूजा करने से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं।

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी में

Money Remedy: घर के धन में होगी बढ़ोतरी, बना लो धन की पोटली और रख दो तिजोरी मेंBenefits of keeping a money bag for wealth: घर का माहौल और आसपास की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब बात धन की बढ़ोतरी की हो। हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि घर की स्थिति, उसकी दिशा और यहां की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है। इस लेख में जानें घर में धन की बढ़ोतरी का आसान उपाय...

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारी

Margashirsha Month Festival 2025: मार्गशीर्ष माह के व्रत त्योहार, जानें अगहन मास के विशेष पर्वों की जानकारीMargashirsha Month Vrat Tyohar 2025: 06 नवंबर से मार्गशीर्ष माह प्रारंभ हो गया है। वर्ष 2025 के पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिये प्रस्तुत हैं अगहन मास के सभी व्रत त्योहार, विशेष पर्व तथा आने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में खास जानकारी...

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी: साल खत्म होते-होते इन 4 राशियों पर बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपाBaba Vanga Prediction: प्रसिद्ध भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। ज्योतिषीय गणनाओं और उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, साल 2025 के आखिरी तीन से चार महीने कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान इन 4 राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी, जिससे उनके जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का आगमन होगा।

11 नवंबर को खुल जाएंगे आपके भाग्य, आ गया मेनिफेस्टेशन का समय, होगी मनोकामान पूर्ण

11 नवंबर को खुल जाएंगे आपके भाग्य, आ गया मेनिफेस्टेशन का समय, होगी मनोकामान पूर्णAngel number 11: 11 नवंबर को ब्रह्मांड में खुलने वाले 11:11 पोर्टल को साल का सबसे शक्तिशाली मेनिफेस्टेशन (इच्छापूर्ति) का समय माना जाता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा शिखर पर होती है, और सही तरीके से की गई प्रार्थनाएं व संकल्प शीघ्र साकार होते हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करना तो इस दिन करें खास काम।

11 November Birthday: आपको 11 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 November Birthday: आपको 11 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय11 November 2025 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

Kalbhairav Ashtami 2025: कालभैरव को क्या चढ़ाएं, जानें भोग और प्रसाद संबंधी 10 चीजें

Kalbhairav Ashtami 2025: कालभैरव को क्या चढ़ाएं, जानें भोग और प्रसाद संबंधी 10 चीजेंOfferings for Kalbhairav Worship: भैरव को चढ़ाने वाले भोग और प्रसाद उनके उग्र रूप को ध्यान में रखते हुए होते हैं, जिसमें तंबाकू, शराब, काले और लाल रंग के फूल, तिल, शक्कर और अन्य प्रसाद शामिल हैं। इन वस्तुओं का चयन भैरव के आक्रामक और शक्ति से भरपूर स्वरूप को मान्यता देने के लिए किया जाता है। नें भोग और प्रसाद संबंधी जानकारी

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपाय

Vivah Panchami upaay : विवाह पंचमी पर किए जाने वाले 5 मुख्य उपायRemedies for Margashirsha Shukla Panchami: विवाह पंचमी हिन्दू धर्म का वह पावन और अत्यंत शुभकारी पर्व है, जो भगवान श्रीराम और माता सीता के दिव्य और आदर्श विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हर साल, मार्गशीर्ष (अगहन) माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।
Webdunia
