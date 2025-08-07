गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (13:14 IST)

वॉर 2 के बहुप्रतीक्षित डांस-ऑफ जनाब ए आली की पहली झलक आई सामने, दिखेगा रितिक vs एनटीआर का धमाका

War 2
यशराज फिल्म्स ने आखिरकार अपने स्पाई यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' के सबसे चर्चित गाने 'जनाब ए आली' की पहली झलक जारी कर दी है। यह भारत के दो बेहतरीन डांसर-एक्टर्स रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच का वो डांस युद्ध है, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे।
 
इस ट्रैक को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, गाया है सचेत टंडन और साज भट्ट ने, और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। यह एक ऊर्जावान और जोशीला डांस एंथम है, जो दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर देगा।
 
आदित्य चोपड़ा – जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को अलग सोच के साथ पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं – अब ‘वॉर 2’ के लिए ‘कजरा रे’ (बंटी और बबली) और ‘कमली’ (धूम 3) की स्मार्ट रिलीज़ स्ट्रैटेजी दोहरा रहे हैं।
 
उन्होंने निर्णय लिया है कि ‘जनाबे आली’ का पूरा गाना ऑनलाइन रिलीज़ नहीं किया जाएगा ताकि दर्शकों को बड़े पर्दे पर रितिक और एनटीआर को एक साथ डांस करते देखने का जादुई अनुभव उसी तरह मिले, जैसा इसे डिज़ाइन किया गया है।
 
यशराज फिल्म्स चाहती है कि लोग इस अनुभव के लिए थियेटर में आएं – ठीक वैसे ही जैसे पहले ‘कजरा रे’ और ‘कमली’ ने थियेटर में तहलका मचा दिया था। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और कियारा आडवाणी इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं। 'वॉर 2' मूवी 14 अगस्त, 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।
 
अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्न

अमिताभ बच्चन ने शुरू की कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग शुरू, मनाया जाएगा 25 सालों के सफर का जश्नसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का प्रतिष्ठित क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 17' शानदार अंदाज में शुरू हो चुका है। इस सीज़न का नया कैंपेन #JahanAkalHaiWahaanAkadHai लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यह बताता है कि आज के समय में समझदारी के साथ-साथ आत्मगौरव भी जरूरी है यानी अकल और अकड़, दोनों का जश्न।

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट कर रहे लव एंड वॉर की तैयारी, कपल पहुंचा संजय लीला भंसाली के ऑफिस!संजय लीला भंसाली की आने वाली बड़ी फिल्म 'लव एंड वॉर' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। इसमें पहली बार तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ काम कर रहे हैं। फिल्म एक अलग तरह का बड़ा और शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है, जिसे दर्शक लंबे समय तक याद रखेंगे।

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIR

सलमान-शाहरुख खान संग काम कर चुकीं श्वेता मेनन पर लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप, दर्ज हुई FIRसाउथ की फेमस एक्ट्रेस श्वेता मेनन मुश्‍किलों में घिर गई हैं। एक्ट्रेस के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में एक्टिंग करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि मार्टिन मेनाचेरी की शिकायत पर एर्नाकुलम सीजेएम कोर्ट के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूज

दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर रचा इतिहास, एक्ट्रेस की रील को मिले 190 करोड़ व्यूजबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में कदम रखने वाली दीपिका की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शुमार है।

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्याल

जब दीपिका पादुकोण के मन में आने लगे थे सुसाइड के ख्यालदीपिका पादुकोण का नाम बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। दीपिका अक्सर अवसाद और मानसिक समस्याओं के मुद्दे पर बात करती रहती हैं। वह मानसिक स्वास्थ को लेकर अक्सर लोगों को जागरूक करती रहती हैं। दीपिका ने LiveLoveLaugh फॉउन्डेशन भी लॉन्च किया है, जो मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को दूर करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ान

सैयारा रिव्यू: गहरे जज्बात, रोमांस और संगीत की नई उड़ानमोहित सूरी की 'सैयारा' आज के एक्शन-डॉमिनेटेड सिनेमा में रोमांस की एक ताज़ी हवा की तरह है। डार्क रोमांस, इमोशनल डेप्थ और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक फिल्म की जान है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की नई जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की है। भले ही स्क्रिप्ट में कमियां हों, लेकिन सूरी का निर्देशन और संगीत फिल्म को दिलचस्प बना देता है। यंग ऑडियंस को ये कहानी जरूर अपील करेगी।

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सच

37 साल छोटी एक्ट्रेस संग बिग बॉस में एंट्री करके अनूप जलोटा ने मचा दिया था तहलका, अब बताया रिश्ते का सचमशहूर भजन सम्राट अनूप जलोटा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' में अनूप जलोटा का अलग ही रूप देखने को मिला था। इस शो में वह अपने से 37 साल छोटी एक्ट्रेस जसलीन मथारू संग पहुंचे थे। शो में अनूप जलोटा और जसलीन मथारू का लव एंगल देखने को मिला था।

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहा

सैयारा देख थिएटर्स में ही क्रेजी हुए युवा, कोई छाती पीट चीख रहा तो कोई दहाड़े मारकर रो रहाअहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक मूवी 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के कलेक्शन में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स में फिल्म देखने के बाद दर्शकों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दिया

अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा देख करण जौहर की आंखों से निकले आंसू, बोले- पूरे देश को प्यार में डुबो दियानिर्देशक मोहित सूरी की हालिया रिलीज फिल्म 'सैयारा' की हर कोई तारीफ कर रहा है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया है। सिनेमाघरों में 'सैयारा' देखकर दर्शक इमोशनल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सैयारा ट्रेंड कर रही है। फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सैयारा की तारीफ करते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है।

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शन

क्या इस कोरियन मूवी की कॉपी है अहान पांडे-अनीत पड्डा की सैयारा? यूजर्स ने निकाला कनेक्शनमोहित सूरी की हालिया रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। इस फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद कई दर्शक सिनेमाघर में ही इमोशनल होते नजर आ रहे हैं।
