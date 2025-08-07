कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर दूसरी बार हमला, चलाईं 25 गोलियां, क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं कॉमेडियन

कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार को एक बार फिर फायरिंग हुर्अ। यह उनके कैफे पर हमले की दूसरी घटना है। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब तक कपिल शर्मा ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके स्टाफ और परिवार की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क हो गई है।

मीडिया खबरों के मुताबिक कपिल शर्मा के कैफे पर हमले की जिम्मेदारी दो गिरोहों ने ली है। गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर सामने आए हमले के कथित वीडियो में कम से कम 25 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी।

वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच एक आवाज़ यह भी सुनाई दे रही कि हमने टारगेट को फ़ोन किया था लेकिन उसने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। अगर उसने फिर भी घंटी की आवाज़ नहीं सुनी तो मुंबई में जल्द ही अगली कार्रवाई की जाएगी।