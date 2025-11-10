उर्मिला मातोंडकर-आमिर खान की कल्ट फिल्म 'रंगीला' सिनेमाघरों में दोबारा देने जा रही दस्तक, ट्रेलर हुआ रिलीज

90 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'रंगीला' को 30 साल बाद फिर से रिलीज़ किया जा रहा है। ऐसे में 28 नवंबर को रिलीज़ से पहले फिल्म का 4K क्वालिटी वाला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। 90 के दशक में दर्शकों में दिलों पर जादू की तरह छा जाने वाली फिल्म रंगीला अब और भी बेहतर पिक्चर क्वालिटी के साथ रिलीज़ की जा रही है।

रंगीला का 2 मिनट 33 सेकंड का ट्रेलर आपको फिर से 1995 में रिलीज़ हुई इस जादुई सिनेमा के खूबसूरत सफर पर ले जाता है। ट्रेलर की शुरुआत उर्मिला मांतोडकर के जोशीले डायलॉग से होती है जिसमें वह कहती हैं, 'मुझे पढ़कर क्लर्क नहीं बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है।'

इसके साथ ही आमिर खान का टपोरी अंदाज़ और उनका पॉपुलर लाइन "किसी सेठ की गाड़ी में कुत्ता बनकर बिस्किट खाने से अच्छा है, अपुन सड़क पर मस्ती करेगा" और जैकी श्रॉफ का फिल्मी हीरो वाला सॉफ्ट और सौम्य अंदाज़। ये तीनो मिलकर रंगीला की जादुई दुनिया को खूबसूरत रंगों से सजा देते हैं।

ट्रेलर में एआर रहमान के जादुई संगीत जिसमें सुपरहिट गानों "यारो सुन लो ज़रा", "तन्हा तन्हा" और सदाबहार गाना "रंगीला रे" की झलकियां देखने को मिलती हैं। ट्रेलर में उर्मिला मार्तोंडकर का समुद्र के किनारे सिर्फ़ टी शर्ट पहनकर दौड़ते हुए और बिकनी के दृश्य भी दिखाई पड़ते है जो तीस साल पहले रिलीज के समय मीडिया की सुर्खिया बनी थी।

Photo credit : Twitter यह ट्रेलर न केवल 90 के दशक के सिनेमा के प्रशंसकों को बल्कि आज के सिनेमा लवर्स को भी बहुत पसंद आ रहा है। फिल्म की रिलीज़ के 30 साल पूरे होने का जश्न मानाने के लिए रंगीला को फिर से बेहतर पिक्चर क्वालिटी, 4K HD वर्जन में इमर्सिव साउंड के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जा रहा है जो दर्शकों को फिल्म देखने का जबरदस्त एक्सपीरियंस देगा।

ट्रेलर के बारे में बात करते हुए, राम गोपाल वर्मा ने कहा, 30 साल बाद भी, रंगीला उतनी ही फ्रेश और क्रांतिकारी लगती है जितनी उस दिन थी जब हमने इसे रिलीज़ किया था। फिल्म ने सपनो की नगरी मुंबई की अंतरात्मा, भावना और इसकी धड़कन को खुद में एक तरह से समेट लिया है और इस महत्वकांक्षी शहर के सभी पहलुओं को जिस प्रकार से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया है वह आज के समय भी प्रासंगिक है।

आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर और जैकी श्रॉफ अभिनीत और ए.आर. रहमान के संगीत से सजी, रंगीला 28 नवंबर, 2025 को देशभर के सिनेमाघरों में वापसी कर रही है, और एक बार फिर बड़े पर्दे पर दर्शकों को 90 के दशक का जादू देखने को मिलेगा।