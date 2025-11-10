सोमवार, 10 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. From Spirit to The Paradise take a look at the global journey of Indian cinema in 2026
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 10 नवंबर 2025 (15:24 IST)

प्रभास की स्पिरिट से नानी की द पैराडाइज तक, देखिए 2026 में भारतीय सिनेमा का ग्लोबल सफर

Pan India Movie
भारतीय सिनेमा 2026 में आखिरकार एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ने वाला है। हॉलीवुड के साथ सहयोग से लेकर इंटरनेशनल VFX टीमों और विदेशों में शूटिंग शेड्यूल तक, अब भारतीय फिल्ममेकर दुनिया भर के दर्शकों के लिए कहानियां गढ़ रहे हैं। यहां 2026 की चार सबसे चर्चित भारतीय फिल्मों की बात की जा रही है, जो हॉलीवुड के असर में नजर आएंगी।
 
1. प्रभास की फिल्म स्पिरिट में शामिल हुए डॉन ली
संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही स्पिरिट एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर के रूप में तैयार हो रही है, जिसमें पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर तब और ज्यादा चर्चा बढ़ गई जब खबर आई कि ट्रेन टू बुसान और इटर्नल्स के मशहूर कोरियन-अमेरिकन एक्टर डॉन ली (मा डोंग-सिओक) इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं। 
 
यह सहयोग भारत और कोरिया के बीच एक बड़ा फिल्मी संगम साबित होगा, जो दिखाता है कि स्पिरिट का लक्ष्य ग्लोबल लेवल पर मुकाबला करने का है। बता दें कि फिल्म 2026 की दूसरी छमाही में रिलीज की जाएगी।
 
2. द पैराडाइज के लिए रयान रेनॉल्ड्स से चल रही है बातचीत
साउथ स्टार नानी की आने वाली फिल्म द पैराडाइज पहले से ही चर्चा में है, सिर्फ अपने शानदार विजुअल्स के लिए नहीं बल्कि इस खबर के लिए भी कि हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स को इसमें सहयोग के लिए अप्रोच किया गया है। फिल्म का लक्ष्य एक मल्टीलिंगुअल ग्लोबल रिलीज का है, जिसका टोन और विजुअल लैंग्वेज पूर्वी और पश्चिमी दर्शकों दोनों को पसंद आए। अगर यह कोलैबोरेशन तय हो गया, तो यह दिखाएगा कि भारतीय फिल्में हॉलीवुड टैलेंट को कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं।
 
3. रामायण में दिखेगा इंटरनेशनल VFX का जादू
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही पौराणिक फिल्म रामायण में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अहम किरदारों में दिखेंगे। यह फिल्म बहुत बड़े स्तर पर बनाई जा रही है, जिसमें डून स्टूडियोज़ की इंटरनेशनल VFX टीम काम कर रही है, जो हॉलीवुड जैसी तकनीक के लिए जानी जाती है। यह साझेदारी भारत की सबसे मशहूर कहानी को दुनिया भर में दिखाने का वादा करती है, वो भी ऐसे शानदार असर के साथ जो मार्वल और डीसी प्रोडक्शंस को टक्कर दे सके।
 
4. एस.एस. राजामौली का ग्लोब ट्रॉटर: भारत का अगला ग्लोबल एपिक 
RRR के ऑस्कर जीत के बाद एस.एस. राजामौली अब लेकर आ रहे हैं ग्लोब ट्रॉटर, जो एक इंटरनेशनल एडवेंचर फिल्म है जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा जोनस मुख्य रोल में हैं। यह फिल्म कई देशों में शूट की जा रही है और इसे भारत का इंडियाना जोन्स को जवाब जैसी फिल्म माना जा रहा है, जो दुनिया भर के दर्शकों के लिए बनाई गई है। राजामौली की खास कहानी और हॉलीवुड जैसी क्रिएटिविटी के साथ, यह फिल्म अब तक की भारत की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन सकती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'धुरंधर' से संजय दत्त का फर्स्ट लुक आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर

'धुरंधर' से संजय दत्त का फर्स्ट लुक आया सामने, इस दिन रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलरनिर्देशक आदित्य धर और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों इस फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब मेकर्स फिल्म से एक्टर्स के फर्स्ट लुक जारी कर रहे हैं।

अभिषेक बच्चन के करीबी का हुआ निधन, इमोशनल पोस्ट शेयर करके एक्टर बोले- सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था...

अभिषेक बच्चन के करीबी का हुआ निधन, इमोशनल पोस्ट शेयर करके एक्टर बोले- सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था...बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के एक करीबी का निधन हो गया है। दरअसल, अभिषेक के साथ लंबे समय से रहे मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत का निधन हो गया है। अपने मेकअप आर्टिस्ट के निधन से अभिषेक बेहद दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है।

शादीशुदा प्रोड्यूसर ने रेणुका शहाणे के सामने रखा था अजीब प्रपोजल, काम के बदले की थी साथ रहने की डिमांड

शादीशुदा प्रोड्यूसर ने रेणुका शहाणे के सामने रखा था अजीब प्रपोजल, काम के बदले की थी साथ रहने की डिमांडएक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई टीवी शोज, फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार अदाकारी दिखाई है। रेणुका ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया है। उन्होंने बताया कि कैसे एक प्रोड्यूसर ने उनके सामने एक अजीब प्रपोजल रखा था, जिसे सुनने के बाद वह और उनकी मां हैरान हो गई थीं।

Bigg Boss 19: मालती चाहर की हरकतों से परेशान हुए घरवाले, फरहाना बोलीं- सड़कों वाली लैंग्वेज यूज मत कर...

Bigg Boss 19: मालती चाहर की हरकतों से परेशान हुए घरवाले, फरहाना बोलीं- सड़कों वाली लैंग्वेज यूज मत कर...रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। बीते दिन हुए डबल एविक्शन में अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बाहर हो गए। दोनों के आउट होने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है।

सूरज बड़जात्या के नए प्रेम बने आयुष्मान खुराना, 'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी वाघ संग आएंगे नजर

सूरज बड़जात्या के नए प्रेम बने आयुष्मान खुराना, 'ये प्रेम मोल लिया' में शरवरी वाघ संग आएंगे नजरफिल्ममेकर सूरज बड़जात्या अपनी पारिवारिक और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सूरज बड़जात्या ने सलमान खान के करियर को भी ऊंचाईयों तक पहुंचाया। सूरज बड़जात्या की हर फिल्म में सलमान के किरदार का नाम प्रेम रहा है। वहीं अब सूरज बड़जात्या की फिल्मों में एक नए प्रेम की एंट्री हो गई है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com