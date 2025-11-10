फेमस साउथ एक्टर अभिनय किंगर का निधन, 44 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

साउथ इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। एक्टर अभिनय किंगर का निधन हो गया है। उन्होंने 44 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अभिनय ने 2002 में कस्तूरी ‍राजा की फिल्म 'थुल्लुवथो इलमई' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में धनुष ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी।

अभिनय किंगर काफी समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज चल रहा था। एक्टर की टीम ने बताया कि अभिनय का कोई परिवार नहीं था, इसलिए उन्होंने नादिगर संगम से अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

एक्टर की टीम ने एक बयान जारी कर बताया कि अभिनय ने सोमवार सुबह 4 बजे अंतिम सांस ली। चूंकि वे अकेले रहते थे और उनका कोई परिजन नहीं था, इसलिए उनकी टीम ने नादिगर संगम और अन्य संगठनों से आगे आकर अंतिम संस्कार करने की अपील की है।

खबरों के अनुसार बीमारी के दौरान अभिनय ने आर्थिक मदद की भी मांग की थी। वे कोडंबक्कम के रंगराजापुरम इलाके में एक किराए के घर में रह रहे थे। एक्टर के निधन के बाद मकान मालिक ने शव को घर में रखने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन बाद में मीडिया, पुलिस, अभिनेता विजय मुथु के हस्तक्षेप के बाद उनके पार्थिव शरीर को उसी किराए के घर में रखने की व्यवस्था की गई।

अभिनय ने जंक्शन, सिंगारा चेन्नई, पोनमलाई, सोला सोला इनिक्कुम, पलैवना सोलई, थुप्पाक्की और अंजान जैसी कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने कई तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। अभिनय सिर्फ एक्टर ही नहीं, बल्कि बेहतरीन डबिंग आर्टिस्ट भी थे।