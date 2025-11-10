सोमवार, 10 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 abhishek bajaj and neelam giri evicted from show pranit more safe ashnoor kaur
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 10 नवंबर 2025 (11:11 IST)

Bigg Boss 19 से खत्म हुआ अभिषेक बजाज और नीलम गिरी का सफर, इस वजह से प्रणित मोरे पर भड़के फैंस

Bigg Boss 19 Updates
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। मेकर्स ने सभी को शॉक्ड करते हुए दो कंटेस्टेंट को बेघर कर दिया। इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और नीलम गिरी नॉमिनेट हुए थे। 
 
इनमें से अभिषेक बजाज और नीलम गिरी शो से बाहर हो गए हैं। दरअसल, मेकर्स ने अशनूर, अभिषेक और नीलम में से एक कंटेस्टेंट को सेफ करने का फैसला प्रणित मौरे को सौंपा दिया। ऐसे में प्रणित ने अशनूर कौर को सेफ किया। इसी के साथ अभिषके बजाज और नीला गिरी शो से बेघर हो गए।
 
प्रणित मोरे के इस फैसले से हर कोई शॉक्ड हो गया है। दोनों के जाने से घर का माहौल इमोशनल हो गया। सोशल मीडिया पर भी अभिषेक बजाज के बाहर होने से फैंस का गुस्सा फूट गया है। वहीं प्रणित ने अपने फैसले की वजह भी बताई है। 
 
जब गौरव खन्ना ने प्रणित से अशनूर को सेफ करने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ वैल्यू का सोच रहा था। इस पर गौरव पूछते हैं, 'ठीक है तूने वैल्यू का सोचा, तो अशनूर की वैल्यू अभिषेक से करेक्ट थी? अभिषेक जवाब देते हैं, मुझे लगता है कि वो चीजों की समझती है, लोगों के बारे में सोचती है। हमेशा वो स्टैंड लेती हैं।
 
प्रणित कहते हैं, तो मैंने जो मेरे मम्मी-पापा से वैल्यू सीखी है, मुझे लगता है कि अगर मैं उस पोजिशन में रहता तो शायद में भी यही एक्सेप्ट करता कि वो उसी का स्टैंड लें, जिसने सही किया है। मैं अपनी वैल्यू नहीं छोड़ सकता। मैं यहां गेम खेलने को नहीं आया था। अगर मैं भी गेम खेलता तो फेक रिलेशनशिप बनाता। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

13 साल की उम्र में प्रतीक बब्बर को लग गई थी ड्रग्स की लत, बताई वजह

13 साल की उम्र में प्रतीक बब्बर को लग गई थी ड्रग्स की लत, बताई वजहबॉलीवुड एक्टर राज बब्बर और स्मिता पाटील के बेटे प्रतीक बब्बर भले ही फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं हुए हो, लेकिन वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव आया है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रतीक बब्बर ने बताया Fk कि उन्हें छोटी उम्र में ही ड्रग्स की लत लग गई थी।

लेपर्ड प्रिंट मिनी ड्रेस में पलक तिवारी का बोल्ड अंदाज, सुपर सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

लेपर्ड प्रिंट मिनी ड्रेस में पलक तिवारी का बोल्ड अंदाज, सुपर सिजलिंग अंदाज में दिए पोजश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। 25 साल की पलक अपनी तस्वीरों से अक्सर इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती है। पलक का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है। इस बार पलक ने लेपर्ड प्रिंट ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस में अपनी सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

अगले जन्म गोविंदा की पत्नी नहीं बनना चाहतीं सुनीता आहूजा, बोलीं- वो अच्छे बेटे हैं लेकिन...

अगले जन्म गोविंदा की पत्नी नहीं बनना चाहतीं सुनीता आहूजा, बोलीं- वो अच्छे बेटे हैं लेकिन...बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं। सुनीता अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी और गोविंदा के अफेयर को लेकर भी खुलकर बोलती हैं। सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपनी शादी के बारे में बात की है।

'बिग बॉस 16' में भाडे का पति लेकर पहुंचीं थीं राखी सावंत, बोलीं- रितेश ने 3 करोड़ रुपए दिए थे

'बिग बॉस 16' में भाडे का पति लेकर पहुंचीं थीं राखी सावंत, बोलीं- रितेश ने 3 करोड़ रुपए दिए थेबॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इसके अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी छाई रहती हैं। राखी सावंत ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' में रितेश सिंह को अपना पति बताया था। अब सालों बाद इसे लेकर राखी ने शॉकिंग खुलासा किया है।

7 दिन बाद #GlobeTrotter इवेंट में मिलेगी राजामौली और महेश बाबू की मेगा प्रोजेक्ट SSMB 29 की झलक

7 दिन बाद #GlobeTrotter इवेंट में मिलेगी राजामौली और महेश बाबू की मेगा प्रोजेक्ट SSMB 29 की झलकजब मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'SSMB 29' का ऐलान हुआ, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के दो बड़े सितारे जब अपनी सबसे बड़ी फिल्म के लिए साथ आए हैं, तो इसे पहले से ही एक यादगार और शानदार फिल्म माना जा रहा है।

और भी वीडियो देखें

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com