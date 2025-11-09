रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 9 नवंबर 2025 (14:55 IST)

7 दिन बाद #GlobeTrotter इवेंट में मिलेगी राजामौली और महेश बाबू की मेगा प्रोजेक्ट SSMB 29 की झलक

Global Totter Event
जब मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'SSMB 29' का ऐलान हुआ, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के दो बड़े सितारे जब अपनी सबसे बड़ी फिल्म के लिए साथ आए हैं, तो इसे पहले से ही एक यादगार और शानदार फिल्म माना जा रहा है।
 
अब जब फिल्म को लेकर जोश तेजी से बढ़ रहा है, टीम ग्लोब ट्रॉटर लॉन्च इवेंट की तैयारी में जुटी है, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक होने वाला है। यह बड़ा इवेंट 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगा। अब बस 7 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।
जैसे-जैसे उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, सुपरस्टार महेश बाबू ने इस ऐतिहासिक लॉन्च के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है।
 
उन्होंने लिखा है, #GlobeTrotter @urstrulymahesh ने 15 नवंबर की गिनती शुरू कर दी। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में होने वाला यह लॉन्च एक ऐतिहासिक पल होने वाला है, जहां कुछ यादगार लम्हे सामने आएंगे। 
 
इसी के साथ, मेकर्स ने भी अपने दमदार ऐलान से बढ़ते उत्साह को और तेज कर दिया। उन्होंने लिखा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 7 दिनों में @thetrilight पेश करेगा #GlobeTrotterEvent एक ऐतिहासिक अंदाज़ में।
 
उत्साह को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने भारत की सबसे चर्चित फिल्म की पहली झलक भी दिखा दी है, ग्लोब ट्रॉटर की दुनिया से कुम्भा के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक। पृथ्वीराज ने कुम्भा के किरदार में एक खतरनाक, सख्त और ताकतवर विलेन का रूप लिया है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।
 
फैंस कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि राजामौली और महेश बाबू एक साथ किसी बड़े पैमाने की फिल्म में नजर आएं। राजामौली पहले ही भारतीय सिनेमा को दुनिया के मंच पर पहुंचा चुके हैं, और अब साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ उनका ये साथ आने वाला प्रोजेक्ट अगला बड़ा सिनेमाई धमाका माना जा रहा है।
रितिक रोशन ने की फरहान अख्तर की 120 बहादुर के ट्रेलर की तारीफ, लिखा दिल छू लेने वाला नोट

रितिक रोशन ने की फरहान अख्तर की 120 बहादुर के ट्रेलर की तारीफ, लिखा दिल छू लेने वाला नोटफरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही फ्रेम से यह अपनी बड़े स्केल, जोश और इमोशंस के साथ दर्शकों को पकड़ लेता है। यह भारत के सबसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।

कई हिट फिल्मों में काम कर चुकीं नीलम कोठारी अब इस बिजनेस में हैं बिजी

कई हिट फिल्मों में काम कर चुकीं नीलम कोठारी अब इस बिजनेस में हैं बिजीबॉलीवुड की जानीमानी अभिनेत्री नीलम कोठारी 56 वर्ष की हो गई हैं। नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1969 को हांगकांग में हुआ था। उनके पिता शिशिर कोठारी और मां परवीन कोठारी है। बचपन के दिनों से ही नीलम को गीत-संगीत के प्रति रूचि थी। उन्होंने कीबोर्ड बजाना और जैज़ बैले नृत्य सीखा।

पिता अनिल कपूर की तरह एक्टिंग में माहिर हैं हर्षवर्धन कपूर, देखिए उनकी अभिनय यात्रा

पिता अनिल कपूर की तरह एक्टिंग में माहिर हैं हर्षवर्धन कपूर, देखिए उनकी अभिनय यात्राविभिन्न प्रकार के किरदारों को निभाने की अटूट प्रतिबद्धता के साथ एक युवा और डायनामिक एक्टर के रूप में हर्षवर्धन कपूर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आइए हर्षवर्धन कपूर के जन्मदिन पर प्रामाणिकता और उत्कृष्टता से परिभाषित उनकी अभिनय यात्रा के बारे में जानें।

करियर बनाने के लिए पायल रोहतगी करती थीं काला जादू

करियर बनाने के लिए पायल रोहतगी करती थीं काला जादूएक्ट्रेस पायल रोहतगी 9 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पायल अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। पायल रोहतगी सुपर मॉडल का खिताब भी जीत चुकी हैं। पायल रोहतगी ने बताया था कि इंडस्ट्री में अपना करियर बचाने और सफलता पाने के लिए वो वशीकरण और काला जादू किया करती थीं।

Bigg Boss 19: घर से बेघर होंगे ये दो कंटेस्टेंट, नाम जानकर फैंस हो जाएंगे शॉक्ड!

Bigg Boss 19: घर से बेघर होंगे ये दो कंटेस्टेंट, नाम जानकर फैंस हो जाएंगे शॉक्ड!सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं अब शो से एक बेहद शॉकिंग खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार इस हफ्ते 'बिग बॉस' में डबल एलिमिनेशन होने जा रहा है। एक मजबूत कंटेस्टेंट शो से बाहर हो रहा है।

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारादिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है।

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरें

दिवाली पर दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह ने फैंस को दिया गिफ्ट, बेटी दुआ का चेहरा किया रिवील, देखिए क्यूट तस्वीरेंबॉलीवुड के पॉपलुर कलर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण पिछले साल 8 सितंबर को एक बेटी के माता-पिता बने थे। कपलने अपनी बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह रखा था। फैंस लंबे समय से दुआ की एक झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। अब दिवाली के मौके पर दीपिका ने फैंस को गिफ्ट देते हुए अपनी बेटी का फेस रिवील कर दिया है।

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राई

ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, दिवाली पर आप भी किजिए ट्राईश्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं। रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है।

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुक

ईशा गुप्ता ने बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का तापमान, देखिए एक्ट्रेस का सिजलिंग लुकबॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता भले ही फिल्मों में कम नजर आती हो, लेकिन वह अपनी हॉट एंड बोल्ड अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रही हैं। ईशा का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी बोल्ड बिकिनी तस्वीरों से भरा हुआ है। ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पर 18.1 मिलियन फॉलोअर्स है। फैंस उनके बोल्ड अंदाज को काफी पसंद करते हैं।

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है।
