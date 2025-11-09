7 दिन बाद #GlobeTrotter इवेंट में मिलेगी राजामौली और महेश बाबू की मेगा प्रोजेक्ट SSMB 29 की झलक

जब मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म 'SSMB 29' का ऐलान हुआ, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के दो बड़े सितारे जब अपनी सबसे बड़ी फिल्म के लिए साथ आए हैं, तो इसे पहले से ही एक यादगार और शानदार फिल्म माना जा रहा है।

अब जब फिल्म को लेकर जोश तेजी से बढ़ रहा है, टीम ग्लोब ट्रॉटर लॉन्च इवेंट की तैयारी में जुटी है, जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक होने वाला है। यह बड़ा इवेंट 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगा। अब बस 7 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

जैसे-जैसे उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, सुपरस्टार महेश बाबू ने इस ऐतिहासिक लॉन्च के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है।

उन्होंने लिखा है, #GlobeTrotter @urstrulymahesh ने 15 नवंबर की गिनती शुरू कर दी। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में होने वाला यह लॉन्च एक ऐतिहासिक पल होने वाला है, जहां कुछ यादगार लम्हे सामने आएंगे।

इसी के साथ, मेकर्स ने भी अपने दमदार ऐलान से बढ़ते उत्साह को और तेज कर दिया। उन्होंने लिखा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 7 दिनों में @thetrilight पेश करेगा #GlobeTrotterEvent एक ऐतिहासिक अंदाज़ में।

उत्साह को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने भारत की सबसे चर्चित फिल्म की पहली झलक भी दिखा दी है, ग्लोब ट्रॉटर की दुनिया से कुम्भा के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला लुक। पृथ्वीराज ने कुम्भा के किरदार में एक खतरनाक, सख्त और ताकतवर विलेन का रूप लिया है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया।

फैंस कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि राजामौली और महेश बाबू एक साथ किसी बड़े पैमाने की फिल्म में नजर आएं। राजामौली पहले ही भारतीय सिनेमा को दुनिया के मंच पर पहुंचा चुके हैं, और अब साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ उनका ये साथ आने वाला प्रोजेक्ट अगला बड़ा सिनेमाई धमाका माना जा रहा है।