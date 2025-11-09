रविवार, 9 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
रविवार, 9 नवंबर 2025 (15:45 IST)

'बिग बॉस 16' में भाडे का पति लेकर पहुंचीं थीं राखी सावंत, बोलीं- रितेश ने 3 करोड़ रुपए दिए थे

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इसके अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी छाई रहती हैं। राखी सावंत ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' में रितेश सिंह को अपना पति बताया था। अब सालों बाद इसे लेकर राखी ने शॉकिंग खुलासा किया है। 
 
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में राखी सावंत ने रितेश सिंह को भाड़े का पति बताया है। राखी ने कहा कि रितेश ने कोरोना के टाइम पर उन्हें तीन करोड़ रुपए दिए थे। यही वजह थी कि वो उन्हें बिग बॉस में लेकर गई थींऔर उन्हें अपने पति के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया। 
 
राखी सावंत ने कहा, ये सब मेरी मां की वजह से हुआ। मां को कैंसर था। बिग बॉस से जब मैं बाहर निकली तो मां के बाल तक गिर चुके थे कैंसर की वजह से। बिस्तर पर पड़ी रहती थी, रोज पूछती थी, राखी, शादी कब करेगी? राखी बच्चा कब होगा? कौन हूं, मेरा कौन है जो मेरे लिए लड़का ढूंढकर लाए? स्वयंवर किया था, लेकिन वो फेक था रियलिटी शो था।
 
उन्होंने कहा, हां, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था। उससे ही तो मैंने घर लिया था। मेरे पास था, मैं भाड़े पर रहती थी। मेरा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रहे। रितेश कहते हैं, शादी-शादी रितेश को तो मैं भाड़े का पति बना के बिग बॉस में ले गई थी।
 
राखी सावंत ने आगे कहा, क्योंकि उसने मुझे तीन करोड़ दिए थे कोरोना के टाइम पर। उस वक्त सब लोग दिवालिया हो गए थे, मेरा काम-धंधा भी नहीं था। मेरी मां अस्पताल में थीं, कैंसर से जूझ रही थीं। भाई-बहन घर पर बैठे थे, किसी के घर में खाना नहीं था, ना पैसा। मेरे सर पर लोन था। मोदी जी ने बोला था लोन माफ करो, बाद में भर देना, लेकिन ये लोन वाले थोड़ी सुनते हैं। मोदी जी मेरे लोन भरने थोड़े आए थे उस वक्त।
 
कैसे हुई रितेश से मुलाकात
राखी सावंत ने बताया कि रितेश से वो एक ऐप पर मिली थीं। मैं एक ऐप पर थी। वहां मुझे रितेश जी मिले। उन्होंने मुझे दो-तीन करोड़ भेजे, जिससे मेरा लोन निकला, मां की दवाई हुई, इलाज हुआ, और पूरे तीन साल का खर्चा मैंने संभाला। फिर एक दिन वो बंदा मुझे बोलता है, मैं वसूल करने आया हूं, मैं बोली अब मैं कैसे वसूल करूं। उसने कहा कि मुझे बिग बॉस में ले चलो। मैं बोली- बिग बॉस क्या मेरे बाप का है जो तुझे ले चलूं?
 
राखी ने कहा, मैंने रितेश से कहा कि मेरा पति बनकर चलो। मैंने बिग बॉस वालों को बताया कि रितेश मेरे पति हैं। बिग बॉस मेकर्स ने जब पूछा कि शादी कब हुई तो मैंने झूठी तस्वीरें निकालीं, सब कुछ फेक किया। राखी ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि रितेश की शादी हो चुकी है और उनका बच्चा है। जब वो बिग बॉस में गईं तो रितेश की पत्नी बाहर आ गईं और उस वक्त मीडिया में हंगामा हो गया कि भाड़े का पति है।
 
