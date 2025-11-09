लेपर्ड प्रिंट मिनी ड्रेस में पलक तिवारी का बोल्ड अंदाज, सुपर सिजलिंग अंदाज में दिए पोज

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी भी अपनी मां की तरह ही बेहद हॉट एंड ग्लैमरस हैं। 25 साल की पलक अपनी तस्वीरों से अक्सर इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती है। पलक का बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आता है।

इस बार पलक ने लेपर्ड प्रिंट ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस में अपनी सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में पलक बेहद सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।

एक्ट्रेस ने इसके साथ मैचिंग दुपट्टा भी कैरी किया है। पलक ने ग्लॉसी मेकअप, खुले बिखरे बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है।

तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं।

पलक तिवारी की इस सुपर सिजलिंग तस्वीरों पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे है। फैंस उन्हें सुपर हॉट और ब्यू‍टीफुल बता रहे हैं।

पलक तिवारी हाल ही में 'द भूतनी' में संजय दत्त और मौनी रॉय संग नजर आई थीं। इंस्टाग्राम पर उनके 4.8 मिलियन फॉलोअर्स है।