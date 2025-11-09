रितिक रोशन ने की फरहान अख्तर की 120 बहादुर के ट्रेलर की तारीफ, लिखा दिल छू लेने वाला नोट

फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही फ्रेम से यह अपनी बड़े स्केल, जोश और इमोशंस के साथ दर्शकों को पकड़ लेता है। यह भारत के सबसे बहादुर सैनिकों की बहादुरी को एक शक्तिशाली श्रद्धांजलि है।

फिल्म के ट्रेलर की फैंस और सेलेब्स जमकर तारीफ कररहे हैं। रितिक रोशन ने भी सोशल मीडिया पर हाल ही में आए 120 बहादुर के ट्रेलर की तारीफ की है, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट की आने वाली वॉर ड्रामा है। उन्होंने सुपरस्टार ने निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के लिए एक दिल से लिखा नोट शेयर किया है।

रितिक ने लक्ष्य पर साथ काम करने की यादें साझा की हैं और उनकी नई फिल्म की ऊर्जा और बड़े पैमाने की सराहना भी की है। सोशल मीडिया पर रितिक ने लिखा, फरहान और रितेश… मेरे दोस्तों, मैंने इतने सालों से आपको लगातार अपनी सीमाओं को पार करते और नई ऊँचाइयाँ छूते देखा है।

उन्होंने लिखा, मुझे लक्ष्य पर मेहनत और जोश याद है, लेकिन 120 बहादुर में जो जुनून मैं देख रहा हूँ, वह हर तरह से कुछ और भी बड़ा और बेहतर वादा करता है। मेरी सारी प्यार इस शानदार कास्ट, डायरेक्टर रज़नीश, एक्सेल टीम के लिए… और मेरे बहादुर दोस्त फरहान को बड़ा गले। मैंने 21 नवंबर का दिन अपने कैलेंडर में मार्क कर लिया है।

वैसे, 120 बहादुर के लिए फैंस का प्यार हर दिन और बढ़ता जा रहा है। फिल्म का टीज़र और ट्रेलर मिलाकर 200 मिलियन से ज्यादा बार देखे जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा हो रही है। लोग इसे साल के सबसे दमदार और भावनात्मक ट्रेलर में से एक मान रहे हैं, जो रेजांग ला के हीरोज़ की बहादुरी और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बड़े पर्दे के शानदार अंदाज को बखूबी दिखाता है।

120 बहादुर 13 कुमाऊं रेजीमेंट के 120 भारतीय सैनिकों की अद्भुत बहादुरी को दिखाती है, जिन्होंने 1962 के युद्ध में प्रसिद्ध रेजांग ला की लड़ाई में अटूट हिम्मत के साथ जंग लड़ी। फरहान अख्तर इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी, पीवीसी का किरदार निभा रहे हैं। 120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेज़ी' घई ने किया है। यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।