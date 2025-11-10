सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 10 नवंबर 2025 (14:25 IST)

अभिषेक बच्चन के करीबी का हुआ निधन, इमोशनल पोस्ट शेयर करके एक्टर बोले- सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था...

Abhishek Bachchan
बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के एक करीबी का निधन हो गया है। दरअसल, अभिषेक के साथ लंबे समय से रहे मेकअप आर्टिस्ट अशोक सावंत का निधन हो गया है। अपने मेकअप आर्टिस्ट के निधन से अभिषेक बेहद दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है। 
 
अभिषेक बच्चन ने अशोक सावंत के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा, अशोक दादा और मैंने साथ में 27 साल काम किया था। वो मेरी पहली फिल्म से ही मेरे साथ थे। वो सिर्फ मेरी टीम का हिस्सा नहीं थे बल्कि मेरे परिवार के सदस्य थे। उनके बड़े भाई दीपक करीब 50 सालों तक मेरे पिता अमिताभ बच्चन के मेकअप मैन रहे थे।
 
अभिषेक ने लिखा, अशोक दादा ने हमेशा बड़ी ही ईमानदारी और लगन से काम किया है। उनका स्वभाव बेहद शांत, हंसमुख और मिलनसार था। पिछले कुछ सालों से वो बीमार थे, इसलिए हमेशा मेरे साथ सेट पर नहीं आ पाते थे, लेकिन जब भी मैं शूटिंग कर रहा होता था, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वो मेरा हालचाल न पूछते हों। 
 
उन्होंने कहा, वो यह सुनिश्चित करते थे कि उनका असिस्टेंट मेरे मेकअप का ध्यान रखे। वो बेहद प्यारे, सौम्य और मिलनसार इंसान थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हमेशा अपने साथ नमकीन चिवड़ा या भाकरवड़ी रखते थे, जिसे सभी के साथ शेयर करते थे। कल रात हमने उन्हें खो दिया। 
 
अभिषेक बच्चन ने लिखा, अब सेट पर उनका न होना बहुत खलेगा। जब भी मैं किसी नई फिल्म का पहला शॉट देता था तो सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। अब मैं आसमान की ओर देखूंगा और जानूंगा कि आप वहां से मुझे देख रहे हैं और दुआ दे रहे हैं। शुक्रिया दादा, आपके प्यार, देखभाल, टैलेंट और मुस्कुराहट के लिए। ये सोचकर ही दिल टूट जाता है कि अब जब मैं काम पर जाऊंगा तो आप वहां नहीं होंगे। 
