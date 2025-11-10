सोमवार, 10 नवंबर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 10 नवंबर 2025 (16:04 IST)

Dharmendra health update: क्या वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं धर्मेंद्र? जानिए किस वजह से हुए अस्पताल में भर्ती

Dharmendra hospitalized
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे जाने की खबरें आ रही है। धर्मेंद्र को पिछले हफ्ते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कई दिनों से वो आईसीयू में थे। 
 
कई रिपोर्ट के अनुसार सोमवार सुबह तबीयत खराब होने के बाद धर्मेंद्र को आईसीयू से वेंटीलेटर पर शिफ्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। 
 
हालांकि मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि धर्मेंद्र सिर्फ डॉक्टरों की निगरानी में हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। 
 
धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को नियमित चेकअप केलिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी टीम ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि 'चिंता की कोई बात नहीं है। धर्मेंद्र का स्वास्थ्य ठीक है और नियमित मेडिकल जांच के लिए अक्सर अस्पताल जाते हैं।  
 
क्यों हुए अस्पताल में भर्ती 
खबरों के अनुसार धर्मेंद्र से जुड़े सूत्र ने बताया कि धर्मेंद्र कई रूटिन जांचों से गुजरते हैं, जिन्हें पूरा होने में लगभग दो से तीन दिन लगते हैं। ऐसे में 89 साल के हो चुके धर्मेंद्र ने इस उम्र में रोजाना थका देने वाला ट्रेवल करके अस्पताल आने-जाने की बजाय खुद अस्पताल में रहकर सभी जांचें एक साथ पूरी करवाने का फैसला किया। 
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र इस उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। वह आखिरी बार फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे। अब वह जल्द ही फिल्म 'इक्कीस' में दिखेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। 
