गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. salman khan first advertisement with ayesha shroff video goes viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (11:14 IST)

टाइगर श्रॉफ की मम्मी संग सलमान खान ने किया था अपना पहला एड, 42 साल पहले ऐसे दिखते थे भाईजान

tiger shroff
सलमान खान ने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। सलमान की फैन फॉलोइंग करोड़ों में हैं। फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सलमान बीते करीब 37 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इतने सालों में सलमान के लुक में भी काफी बदलाव आया है। 
 
सलमान ने साल 1988 में फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। लेकिन बॉलीवुड डेब्यू के पहले ही सलमान खान ऐड में नजर आ चुके थे। सलमान खान ने 1983 में अपना पहला एड टाइगर श्रॉफ की मम्मी आयशा श्रॉफ के साथ किया था। उन दिनो आयशा मॉडलिंग में बड़ा नाम हुआ करती थीं। वहीं सलमान ने इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था।
 
सलमान खान ने अपना पहला टीवी एड कैम्पा कोला के लिए किया था। यह एड अंडमान द्वीप समूह के पास शूट किया गया था। बीते दिनों आयशा श्रॉफ ने इस पुराने एड को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए आयशा ने लिखा था, 'जब जिंदगी सिंपल और मजेदार थी। पहचानो इसमें कौन-कौन है।'
 
इस वीडियो में सलमान खान और आयशा श्रॉफ दोनों को ही पहचानना मुश्किल हो रहा है। सलमान काफी दुबले-पतलें नजर आ रहे हैं। उस समय सलमान की उम्र 18 साल थी। इन ‍दोनों के अलावा और भी कई कई लोग इस एड में नजर आ रहे हैं। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कर्ज के कारण डिप्रेशन में चले गए थे ऋषि कपूर, हॉस्पिटल में करना पड़ा था भर्ती

कर्ज के कारण डिप्रेशन में चले गए थे ऋषि कपूर, हॉस्पिटल में करना पड़ा था भर्तीबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर भले ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उन्हें याद करते हैं। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में जन्में अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। ऋषि कपूर ने अपने अंदाज और फिल्मों से फैंस के दिलों में खूब जगह बनाई थी।

ऋषि कपूर की जिंदगी के अनसुने किस्से: बॉबी, नीतू कपूर और फिल्मों से जुड़ी 25 रोचक बातें

ऋषि कपूर की जिंदगी के अनसुने किस्से: बॉबी, नीतू कपूर और फिल्मों से जुड़ी 25 रोचक बातेंऋषि कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय रोमांटिक हीरो रहे हैं। उनकी पहली यादगार फिल्म बॉबी ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। नीतू कपूर के साथ उनकी जोड़ी आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है। फिल्मों के अलावा ऋषि के निजी जीवन के कई रोचक किस्से रहे, जो उनके करियर को और भी खास बनाते हैं। इस लेख में जानिए ऋषि कपूर के जीवन से जुड़ी 25 अनसुनी बातें।

बागी 4, द बंगाल फाइल्स सहित 5 सितंबर को रिलीज होंगी 6 धमाकेदार फिल्में: एक्शन, हॉरर, कॉमेडी का तड़का

बागी 4, द बंगाल फाइल्स सहित 5 सितंबर को रिलीज होंगी 6 धमाकेदार फिल्में: एक्शन, हॉरर, कॉमेडी का तड़का5 सितंबर को सिनेमाघरों में 6 फिल्में एक साथ आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' और विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' के बीच होगी कांटे की टक्कर। साथ ही, मूक कॉमेडी 'उफ्फ ये सियापा', एक सच्ची कहानी, एक साउथ डब फिल्म और हॉलीवुड हॉरर 'द कॉन्ज्यूरिंग' भी रिलीज़ हो रही हैं। जानें इन फिल्मों की कहानी, कलाकार और निर्देशक के बारे में सब कुछ।

सुपर डांसर चैप्टर 5 में लौटेगा 90 के दशक का जादू, करिश्मा कपूर बनेंगी खास मेहमान

सुपर डांसर चैप्टर 5 में लौटेगा 90 के दशक का जादू, करिश्मा कपूर बनेंगी खास मेहमानसोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के शो 'सुपर डांसर चैप्टर 5' में इस वीकेंड दर्शकों को 90 का जादू थीम के साथ एक नॉस्टैल्जिक सफर पर ले जाने वाला है। शो में बॉलीवुड दिवा करिश्मा कपूर स्पेशल गेस्ट बनकर शिरकत करेंगी। शो के बेहद टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स अपने सुपर गुरुओं के साथ मिलकर 90 के दौर के कलाकारों को ट्रिब्यूट देंगे।

ट्रांसपेरेंट टॉप में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलका

ट्रांसपेरेंट टॉप में दिशा पाटनी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, बोल्ड तस्वीरों से मचाया तहलकादिशा पाटनी बॉलीवुड की बोल्ड और फिट एक्ट्रेस में से एक हैं। वह अपने बोल्ड अंदाज से इंटरनेट पर आग लगाती रहती हैं। दिशा का इंस्टा अकाउंट उनकी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार दिशा ने ट्रांसपेरेंट टॉप और मिनी स्कर्ट में अपनी कुछ सुपर बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com