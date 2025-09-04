गुरुवार, 4 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (11:46 IST)

फेमस टीवी एक्टर आशीष कपूर पर लगा रेप का आरोप, पुणे से पुलिस ने किया गिरफ्तार

TV actor accused of rape
फेमस टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ चुके एक्टर आशीष कपूर मुश्किलों में घिर गए हैं। एक्टर को रेप केस के आरोप में पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आशीष कपूर पर आरोप लगाया है कि एक्टर ने अगस्त में दिल्ली में हुई एक हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम में उसके साथ रेप किया। 
 
आशीष कपूर के खिलाफ दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। खबरों के अनुसार आशीष की पुणे में हुई गिरफ्तारी की पुष्टि डीसीपी (नॉर्थ) राजा बंथिया ने की है। पुलिस ने आशीष कपूर की मूवमेंट को गोवा से पुणे तक ट्रैक किया, जिसके बाद टीम को दोनों जगह भेजा गया और फिर पुणे से एक्टर की गिरफ्तारी की गई।
 
पुलिस के अनुसार, आशीष कपूर की महिला से जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। दोनों दोस्त बने और फिर पार्टी की योजना बनाई गई, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। पीड़िता ने 11 अगस्त को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शुरुआत में आरोप लगाया गया था कि आशीष कपूर, उनके दोस्त और दो अज्ञात पुरुषों ने मिलकर उनका रेप किया है। वहीं, एक महिला ने उनके साथ मारपीट भी की।
 
हालांकि, बाद में पीड़िता ने अपना बयान बदलकर कहा कि सिर्फ आशीष कपूर ने उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि घटना की वीडियोग्राफी हुई थी, लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। अधिकारियों ने बताया कि पहले यह मामला गैंगरेप में दर्ज किया गया था, लेकिन अब इसे केवल रेप के आरोप में बदला जाएगा।
 
पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान से पता चलता है कि पार्टी के दौरान आशीष कपूर और महिला एक साथ वॉशरूम में गए थे। जब वे काफी देर तक बाहर नहीं निकले, तो कपूर के दोस्त और अन्य मेहमान दरवाजा खटखटाने लगे। जबकि आशीष कपूर के दोस्त की पत्नी ने ही पीसीआर कॉल की थी।
 
बता दें कि आशीष कपूर टीवी इंडस्ट्री के जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने टीवी के अलावा कई फिल्मों में भी काम ‍किया है। उन्होंने कुर्बान, टेबल नंबर 21 और इनकार जैसी फिल्में काम किया है। आशीष को सीरियल 'देखा एक ख्वाब' से लोकप्रियता मिली थी। 
