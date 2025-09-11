गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
जब शॉर्ट ड्रेस पहन सीएम के सामने पहुंचीं श्रिया सरन, मांगनी पड़ी माफी

Shriya Saran Birthday
साउथ की खूबसूरत एक्ट्रेस श्रिया सरन 11 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अपनी शानदार एक्टिंग के दम पर श्रिया ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक एक अलग पहचान बनाई है। श्रिया हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रही हैं, लेकिन एक बार उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी कि उन्हें मांफी मांगनी पड़ गई।
 
श्रिया सरन को रजनीकांत की फिल्म 'शिवाजी द बॉस' से जबरदस्त पहचान मिली है। इस फिल्म में श्रिया का लुक काफी सिंपल था लेकिन इस फिल्म के सिल्वर जुबली फंक्शन में वह शॉर्ट डीप नेक वाली सफेद रंग की ड्रेस में नजर आई थीं। 
 
इस फंक्शन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधी बतौर गेस्ट मौजूद थे। श्रिया की शॉट ड्रेस को लेकर काफी बवाल हुआ था। श्रिया की शॉर्ट ड्रेस पर कई राजनीतिक लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद श्रिया को माफी भी मांगनी पड़ी थी।
 
श्रिया सरन एक्ट्रेस के अलावा एक शानदार क्लासिकल और वेस्टर्न ट्रेंड डांसर भी हैं। कॉलेज के दिनों में श्रिया कई डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करती थीं। इसी दौरान उन्हें रेणु नाथन के म्यूजिक एल्बम 'थिरकती क्यूं हवा' का हिस्सा बनने का मौका मिला।
 
इसके बाद श्रिया को रामोजी फिल्म्स ने 'इष्टम' के लिए साइन किया था। श्रिया ने फिल्म 'तुझे मेरी कसम' से हिंदी सिनेमा में एंट्री की।
 
