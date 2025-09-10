बुधवार, 10 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (16:35 IST)

राशि खन्ना ने 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग पूरी की, बीटीएस के जरिए दिखाई सिनेमाई सफर की झलक

Raashii Khanna
भारतीय सिनेमा की सबसे बहु-प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक, राशि खन्ना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने करियर के एक भावनात्मक पड़ाव को साझा किया। अभिनेत्री ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म, 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी कर ली है।
 
सेट से एक बीटीएस शेयर करते हुए, राशि खन्ना ने आभार व्यक्त किया और उस भावनात्मक सफ़र को याद किया जिस पर यह फिल्म उन्हें ले गई। उन्होंने लिखा, “कुछ कहानियाँ तब भी नहीं जातीं जब कैमरे बंद हो जाते हैं... ‘तेलुसु कड़ा’ भी उन्हीं में से एक है।
 
उन्होंने लिखा, एक ऐसी यात्रा जिसमें प्यार है, खोना है, और वो सब कुछ जो इन दोनों के बीच होता है। और आज, मैं इस सफर को पूरा कर रही हूँ। इस अविश्वसनीय टीम के प्रति हमेशा आभारी रहूँगी, जिन्होंने मेरे साथ इस कहानी को जिया। अब आपकी बारी है इस दुनिया में कदम रखने की, जो हमने बनाई है। यह सफर आसान नहीं होने वाला!”
 
यह पोस्ट न सिर्फ उनके पेशेवर जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय के समापन को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि राशि अपने किरदारों से कितनी गहराई से जुड़ जाती हैं। अपनी मेहनत और संवेदनशील अभिनय के लिए जानी जाने वाली राशि, दर्शकों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आ रही हैं जिसमें भावनाएँ, गहराई और यादगार पलों से भरी एक कहानी का वादा करती हैं।
 
राशि के प्रशंसकों ने उनके पोस्ट पर उत्सुकता से प्रतिक्रिया दी है, फिल्म के लिए उत्साह और उनके समर्पण की प्रशंसा व्यक्त की है। हालांकि फिल्म की कहानी अभी गोपनीय रखी गई है, लेकिन राशि की बातों से यह साफ है कि यह एक रोमांचक और भावनात्मक सिनेमाई अनुभव होगा।
 
तेलुसु कड़ा के साथ, राशि खन्ना ने एक बार फिर साबित किया है कि वह समकालीन भारतीय सिनेमा की एक सशक्त और प्रभावशाली अभिनेत्री हैं। इसके साथ, राशि अपने करियर के सबसे निर्णायक दौर में से एक में प्रवेश कर रही हैं। वह फरहान अख्तर के साथ ‘120 बहादुर’ में मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित है। 
 
वह अगली बार पवन कल्याण के साथ तेलुगु एक्शन-ड्रामा फिल्म "उस्ताद भगत सिंह" में नज़र आएंगी, और उसके बाद विक्रांत मैसी के साथ "तलाखों में एक" में नज़र आएंगी। इसके अलावा राशि जल्द ही लोकप्रिय ओटीटी थ्रिलर ‘फर्जी’ के दूसरे सीज़न में भी वापसी करेंगी, जिसकी शूटिंग इस दिसंबर से शुरू होने जा रही है।
 
