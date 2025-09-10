बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. 15 years of Dabangg Salman Khan starrer film Songs are still memorable
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (15:25 IST)

दबंग के 15 साल: सलमान खान स्टारर फिल्म के गाने आज भी है यादगार

15 years of Dabangg release
सुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग ने आज से 15 साल पहले दर्शकों को सिर्फ उनका सुपरस्टार कॉप चुलबुल पांडे ही नहीं दिया, बल्कि जबरदस्त साउंडट्रैक भी दिया जो आज भी दिलों में जिंदा हैं। दबंग के गाने चाहे रोमांस हो या हाई-एनर्जी बीट्स से भरे वह यादगार बन गए। 
 
हालांकि, असली जादू था सलमान खान की वो करिश्माई मौजूदगी का जिसने फिल्म के हर गाने को खास बना दिया। ऐसे में आइए उन गानों पर नजर डालते हैं जो कल्चरल माइलस्टोन बन गए और उन्हें कैसे सलमान खान ने आइकॉनिक बना दिया।
 
1. तेरे मस्त मस्त दो नैन
राहत फतेह अली खान द्वारा गाया गया रोमांटिक ट्रैक उनकी आवाज में दिल छू लेता है, लेकिन सच कहें तो सलमान खान ने स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी से जान फूंक दी है। गाने में सोनाक्षी सिन्हा को मनाते हुए सलमान अपने चार्म और दिल धड़काने वाले एक्सप्रेशन से पुराने बॉलीवुड रोमांस का एहसास कराते हैं। गाने में सलमान ने चुलबुल की मस्ती और प्यार को बैलेंस किया है, ऐसे में यह गाना  दर्शक आज भी बेहद पसंद करते हैं।
 
2. हुड हुड दबंग
फिल्म का एंथम सॉन्ग हुड हुड दबंग चुलबुल पांडे की दुनिया से दर्शकों को रूबरू कराता है। लेकिन सलमान के ट्रेडमार्क स्वैग, झुके हुए शेड्स, मस्ती भरी स्माइल और सबसे जरूरी अब लेजेंड बन चुका बेल्ट डांस स्टेप ने इसे हमेशा के लिए क्लासिक बना दिया है। इस तरह से यह सिर्फ एक गाना नहीं रहा बल्कि यह सलमान का देश के सबसे बड़े मास हीरो के रूप में प्रभाव जमाने का अंदाज बन गया।
 
3. मुन्नी बदनाम हुई
मुन्नी बदनाम हुई गाने में मलाइका अरोड़ा ने जबरदस्त एनर्जी जोड़ी, लेकिन असल मज़ा सलमान खान की स्टाइल ने दर्शकों को दिया। उनके मस्तीभरे एक्सप्रेशन, कमाल के मूव्स और मलाइका के साथ स्क्रीन पर खूबसूरत केमिस्ट्री ने मुन्नी बदनाम हुई को सिर्फ आइटम सॉन्ग नहीं, बल्कि देशभर में सनसनी बना दिया। गाने में  सलमान को ज्यादा डांस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उनकी पलक झपकाने और शरारती नजरों में ही सारी मस्ती जैसे समा गई थी।
 
4. हमका पीनी है
'हमका पीनी है' एक देहाती और हाई-एनर्जी गाना है। यह गाना फिल्म के छोटे शहर के फ्लेवर को दिखाता है। लेकिन एक बार फिर, यह सलमान ही थे जिन्होंने इस गाने को शानदार बना दिया। ​सलमान के हाथ में ड्रिंक, बिंदास अंदाज और बेफ़िक्र डांस ने इस गाने को चुलबुल पांडे के वाइल्ड अंदाज का गवाह बना दिया था। जिस तरह से सलमान ने इस गाने में परफॉर्म किया था, उससे किरदार और सुपरस्टार के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई थी। ऐसे में दर्शक गाने में सिर्फ चुलबुल को नहीं देख रहे थे, वे सलमान का जश्न मना रहे थे।
 
5. चोरी किया रे जिया
सोनाक्षी सिन्हा के साथ रोमांटिक गाने चोरी किया रे जिया में चुलबुल पांडे का कोमल और प्यार वाला अंदाज नजर आता है। सलमान की केमिस्ट्री ने गाने को खास बना दिया। उनकी मुस्कान, हल्के इशारे और साथ रहने का अहसास गाने में गर्मजोशी भरता है। यह गाना फिल्म की जबरदस्त एनर्जी के साथ बैलेंस बनाता है और सलमान की नरमी और चार्म खूबसूरती से पेश करता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्राइम वीडियो लेकर आया नया अनस्क्रिप्टेड शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, इस दिन से होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो लेकर आया नया अनस्क्रिप्टेड शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, इस दिन से होगा प्रीमियरप्राइम वीडियो ने अपने सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले टॉक शो 'ओप्पो प्रेज़ेंट्स टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ऐलान कर दिया है। यह शो कोहलर और कल्याण ज्वैलर्स द्वारा को-प्रेज़ेंट किया जा रहा है और इसका ग्लोबल प्रीमियर 25 सितंबर को होगा। इस टॉक शो का हर गुरुवार एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा।

Bigg Boss 19 के सेट पर इतनी सख्त रहती है सलमान खान की सिक्योरिटी, लाइव ऑडियंस का आना होता है मना

Bigg Boss 19 के सेट पर इतनी सख्त रहती है सलमान खान की सिक्योरिटी, लाइव ऑडियंस का आना होता है मनारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो को इस बार फिर सलमान खान होस्ट करते नजर आ रहे हैं। इस शो को पहले 'एंडेमोल शाइन इंडिया' बनाता था, अब बनिजय एशिया के सहयोग से सह-निर्मित है। हाल ही में शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने बताया कि आखिर शो चलाया कैसे जाता है।

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, कोर्ट में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, कोर्ट में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसीबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'एलएलबी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फिल्म के पहले पार्ट में जहां अरशद वारसी नजर आए थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था।

नेपाल हिंसा-आगजनी पर छलका मनीषा कोइरला का दर्द, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कही यह बात

नेपाल हिंसा-आगजनी पर छलका मनीषा कोइरला का दर्द, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कही यह बातनेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर लगे बैन के बाद उठी विरोध की लहर ने पूरे देश को जला दिया है। जेन-जी प्रदर्शन में कई नेताओं के आवासों में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं नेपाल का संसद और राष्ट्रपति भवन भी आगे के हवाले कर दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी नेपाल के हालात पर रिएक्शन‍ दिया है। मनीषा कोइराला मुल रूप से नेपाल की है।

अनुराग कश्यप की निशांची का नया गाना फिलम देखो हुआ रिलीज

अनुराग कश्यप की निशांची का नया गाना फिलम देखो हुआ रिलीजज़ी म्यूजिक कंपनी ने अमेज़न MGM स्टूडियोज़ इंडिया की आने वाली फिल्म 'निशांची' का एक नया गाना 'फिलम देखो' रिलीज कर दिया है। इस मजेदार गाने को अनुराग सैकिया ने कंपोज़ किया है, जबकि इसके बोल शश्वत द्विवेदी ने लिखे और मधुबंती बागची ने अपनी आवाज से सजाया है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com