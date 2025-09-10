बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 tanya mittal reveals painful secrets of her life after kunickaa sadanand comment
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (16:10 IST)

Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने खोले जिंदगी के दर्दनाक राज, 19 साल की उम्र में पिता करना चाहते थे शादी

Bigg Boss 19 Update
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी के कई राज भी खोल रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल ने अपने दर्दनाक बचपन के बारे में बात की। 
 
दरअसल, टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे पर निजी हमले करने का मौका दिया गया। इसी दौरान कुनिका ने तान्या पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस शो का हिस्सा बनने लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में असली संघर्ष नहीं देखा। कुनिका ने तान्या के संस्कार और मां की परवरिश पर सवाल उठाए। 
 
तान्या, कुनिका सदानंद के तीखे कमेंट्स से सबके सामने रोने लगती हैं। इसके बाद वह अपने बीते हुए संघर्षों के बारे में बताती है। तान्या ने दावा किया कि उनके पिता उन्हें मारते थे तो मां ही एक ऐसी थीं जो उन्हें बचाती थीं। इसकी वजह से वो आत्महत्या तक करने के बारे में सोचती थीं।
 
तान्या कहती हैं, मेरी मां को किसी बहस में घसीटना सही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ सहा है। मेरे पिता मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते थे और मेरी मां मुझे बचा लेती थीं। मेरे लिए घर से बाहर निकलना या साड़ी पहनने तक की अनुमति लेना भी बड़ी जद्दोजहद थी। 
 
तान्या ने कहा, जब मैं 19 साल की थी तब मेरी जबरन शादी कराने की कोशिश हुई, उस वक्त मुझे जीने की उम्मीद ही खत्म लग रही थी। आज मैं जिस मुकाम पर हूं, वहां तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे बिजनेस चलाने, साड़ी पहनने और जिंदगी में जो मैं करना चाहती हूं, वो करने की इजाजत पाना बहुत मुश्किल था।
 
बता दें, बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया था जिसमें एक कंटेस्टेंट को चुप बैठकर केवल सुनना था। वहीं दूसरे को उसे पोक करना यानी कुछ ऐसा कहना था जिससे सामने वाले को गुस्सा आए। गेम में ट्विस्ट यही था कि कंटेस्टेंट को अपनी बुराई सुनकर भी चुप रहना था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दबंग के 15 साल: सलमान खान स्टारर फिल्म के गाने आज भी है यादगार

दबंग के 15 साल: सलमान खान स्टारर फिल्म के गाने आज भी है यादगारसुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग ने आज से 15 साल पहले दर्शकों को सिर्फ उनका सुपरस्टार कॉप चुलबुल पांडे ही नहीं दिया, बल्कि जबरदस्त साउंडट्रैक भी दिया जो आज भी दिलों में जिंदा हैं। दबंग के गाने चाहे रोमांस हो या हाई-एनर्जी बीट्स से भरे वह यादगार बन गए।

प्राइम वीडियो लेकर आया नया अनस्क्रिप्टेड शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, इस दिन से होगा प्रीमियर

प्राइम वीडियो लेकर आया नया अनस्क्रिप्टेड शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, इस दिन से होगा प्रीमियरप्राइम वीडियो ने अपने सबसे ज्यादा इंतजार किए जाने वाले टॉक शो 'ओप्पो प्रेज़ेंट्स टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' का ऐलान कर दिया है। यह शो कोहलर और कल्याण ज्वैलर्स द्वारा को-प्रेज़ेंट किया जा रहा है और इसका ग्लोबल प्रीमियर 25 सितंबर को होगा। इस टॉक शो का हर गुरुवार एक नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा।

Bigg Boss 19 के सेट पर इतनी सख्त रहती है सलमान खान की सिक्योरिटी, लाइव ऑडियंस का आना होता है मना

Bigg Boss 19 के सेट पर इतनी सख्त रहती है सलमान खान की सिक्योरिटी, लाइव ऑडियंस का आना होता है मनारियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो को इस बार फिर सलमान खान होस्ट करते नजर आ रहे हैं। इस शो को पहले 'एंडेमोल शाइन इंडिया' बनाता था, अब बनिजय एशिया के सहयोग से सह-निर्मित है। हाल ही में शो के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने बताया कि आखिर शो चलाया कैसे जाता है।

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, कोर्ट में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसी

जॉली एलएलबी 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, कोर्ट में भिड़ेंगे अक्षय कुमार और अरशद वारसीबॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'एलएलबी' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है। फिल्म के पहले पार्ट में जहां अरशद वारसी नजर आए थे, वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार ने लीड रोल निभाया था।

नेपाल हिंसा-आगजनी पर छलका मनीषा कोइरला का दर्द, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कही यह बात

नेपाल हिंसा-आगजनी पर छलका मनीषा कोइरला का दर्द, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कही यह बातनेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर लगे बैन के बाद उठी विरोध की लहर ने पूरे देश को जला दिया है। जेन-जी प्रदर्शन में कई नेताओं के आवासों में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं नेपाल का संसद और राष्ट्रपति भवन भी आगे के हवाले कर दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी नेपाल के हालात पर रिएक्शन‍ दिया है। मनीषा कोइराला मुल रूप से नेपाल की है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com