अनुराग कश्यप की निशांची का नया गाना फिलम देखो हुआ रिलीज

ज़ी म्यूजिक कंपनी ने अमेज़न MGM स्टूडियोज़ इंडिया की आने वाली फिल्म 'निशांची' का एक नया गाना 'फिलम देखो' रिलीज कर दिया है। इस मजेदार गाने को अनुराग सैकिया ने कंपोज़ किया है, जबकि इसके बोल शश्वत द्विवेदी ने लिखे और मधुबंती बागची ने अपनी आवाज से सजाया है।

इस म्यूजिक वीडियो में अनुराग कश्यप की अनोखी फिल्मी दुनिया की झलक देखने मिलती है। गाने की हुक लाइन 'फट-ता है कैसे ये बम देखो, ये फिलम देखो!' जबरदस्त है। बता दें कि यह गाना अपने अनोखे बोल के साथ म्यूजिक लवर्स को मस्ती और स्टाइल के बीच थामे रखता है। इसमें टेढ़ी-मेढ़ी फिलॉसफी, डार्क चॉकलेट फैंटेसी और गहरे इमोशंस को एक बराबर साथ में पेश किया गया है।

बोल्ड, बिंदास और पूरी तरह धमाकेदार, ‘फिलम देखो’ सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि ये निशानची की धड़कन है। इसका म्यूजिक वीडियो अब रिलीज़ हो चुका है, जिसमें ज़ोरदार विज़ुअल्स और बेहतरीन कोरियोग्राफी से भरपूर है, जो फिल्म की जोश से भरी एनर्जी को दिखाता है।

ट्रैक के बारे में बात करते हुए कंपोज़र अनुराग सैकिया ने कहा, निशांची के म्यूजिक पर काम करना एक चुनौती से भरा था, लेकिन मज़ेदार सफर रहा, क्योंकि हर गाने को अपनी अलग पहचान देनी थी और साथ ही अनुराग कश्यप की सोच के साथ भी मेल खाना था।

उन्होंने कहा, ‘फिलम देखो’ के साथ हमने ऐसा गाना बनाने की कोशिश की जो सिर्फ एक ट्रैक न लगे बल्कि फिल्म का एंथम बने जो सिनेमैटिक, हटके और यादगार बन जाने वाला हो। जिस तरह मधुबंती ने इसे गाया है, उसने गाने में रूह और ताजगी दोनों भर दी। ये हमारे लिए एक तरह से मैसेज था कि सारे रूल्स को किनारे रखो और इस सिनेमा की दुनिया में कूद पड़ो।

सिंगर मधुबंती बागची ने कहा, ‘फिलम देखो’ गाना गाना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जब मैंने इसे पहली बार सुना, तो इसकी अलग और मज़ेदार ऊर्जा महसूस हुई। ये कोई आम धुन नहीं है, इसमें शरारती और हटके अंदाज़ है जो गुनगुनाने का मन करता है। ऐसे बोल्ड गाने का हिस्सा बनकर मुझे खुशी हुई, और अच्छा लगा कि इसने एक साधारण डिस्क्लेमर को भी खास बना दिया, जिसका लोग इंतेज़ार करते हैं।

अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्टेड निशांची दो भाइयों की उलझी हुई कहानी को दिखाती है, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर हैं और उनके फैसले उनकी किस्मत तय करते हैं। फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पनवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार हैं, जो कहानी में गहराई लाते हैं।

गांव की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म रॉ, एनर्जेटिक और देसी फ्लेवर से भरी हुई है, जो सिनेमाघरों के अनुभव किए जाने के लिए एकदम तैयार है। अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है। फिल्म को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है। फिल्म 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।