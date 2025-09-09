मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (17:16 IST)

AI जेनरेटेड अश्लील तस्वीरों से परेशान ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Aishwarya Rai
ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा अपने ग्लैमर, एक्टिंग और पर्सनालिटी के लिए चर्चा में रहती हैं। लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाने के बावजूद, ऐश्वर्या की जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रहती है। अब एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। ऐश्वर्या का आरोप है कि उनकी तस्वीरों और नाम का AI जेनरेटेड अश्लील और फेक कंटेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
 
एक्ट्रेस ने अदालत में बताया कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। इन तस्वीरों का उपयोग कॉपी, मग, टीशर्ट और अन्य सामान बेचने के लिए किया जा रहा है। ऐश्वर्या के वकील ने कहा कि इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही ये इमेजें पूरी तरह से AI जेनरेटेड हैं और किसी भी वास्तविकता से मेल नहीं खातीं, लेकिन फिर भी उनका नाम और चेहरा जोड़कर पैसे कमाए जा रहे हैं।
 
सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि ये तस्वीरें केवल व्यवसायिक लाभ के लिए बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, “उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल करने का कोई भी अधिकार किसी को नहीं है। लोग केवल ऐश्वर्या की छवि और नाम लगाकर ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं।”
 
ऐश्वर्या के प्रतिनिधित्व में एडवोकेट प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद भी अदालत में मौजूद थे। जस्टिस तेजस करिया ने मौखिक रूप से संकेत दिया कि डिफेंडेंट्स को चेतावनी देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार और 15 जनवरी, 2026 को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध की।
 
बॉलीवुड की यह सुपरस्टार हमेशा अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को प्राइवेसी में रखना चाहती हैं। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की परवरिश पर उनका पूरा ध्यान है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में उनके नाम और इमेज का दुरुपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कदम से ऐश्वर्या ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी छवि और पर्सनालिटी का कोई भी गैरकानूनी इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
यह मामला सिर्फ एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम मिसाल साबित हो सकता है।
सचिन- अंजली की लव स्टोरी में छिपी है शेफ हरपाल सिंह सोखी की खास रेसिपी

सचिन- अंजली की लव स्टोरी में छिपी है शेफ हरपाल सिंह सोखी की खास रेसिपीसचिन तेंदुलकर की जिंदगी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी सामने आई है। मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने बताया कि कैसे सचिन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड अंजली को किचन में काली दाल बनाना सिखाने के लिए लेकर आए थे। यह किस्सा सोखी के करियर की सबसे खास यादों में से एक है। आज “नमक शमक” से मशहूर सोखी अपनी रेस्टोरेंट चेन ‘करिगरी’ चला रहे हैं और टीवी पर भी धमाल मचा रहे हैं।

Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केस

Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केसबिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट जीशान कादरी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर शालिनी चौधरी ने उनके खिलाफ Audi A6 चोरी और मारपीट का केस दर्ज कराया था। शालिनी, जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था, ने 18 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज कराई। कैमरे के पीछे जैशान की असली छवि रिश्तों से विश्वासघात करने वाली बताई जा रही है।

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफर

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफरयह आलेख बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के जीवन और करियर के सफर को दर्शाता है। इसमें उनके बचपन, मार्शल आर्ट्स के प्रति जुनून, मॉडलिंग से लेकर अभिनय तक के सफर और बॉलीवुड में उनके संघर्षों का उल्लेख है। यह लेख उनकी निजी जिंदगी, परिवार, अनुशासन और 'खिलाड़ी' नाम से जुड़ाव के साथ-साथ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों और रिश्तों के बारे में अनसुने किस्से बताता है।

मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर को एयरपोर्ट पर गजरा ले जाना पड़ा महंगा, लगा लाखों का जुर्माना

मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर को एयरपोर्ट पर गजरा ले जाना पड़ा महंगा, लगा लाखों का जुर्मानासाउथ एक्ट्रेस नव्या नायर बालों में लगने वाले फूलों के गजरे की वजह से मुश्किल में फंस गई हैं। गजरे की वजह से नव्या को भारी रकम चुकाना पड़ी है। दरअसल, नव्या नायर मेलबर्न एयरपोर्ट पर चमेली के फूल का गजरा लेकर पहुंची थीं, इस वजह से उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ा है।

गणपति बप्पा मोरिया ना कहने पर ट्रोलर्स के निशाने पर आए अली गोनी, बोले- मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...

गणपति बप्पा मोरिया ना कहने पर ट्रोलर्स के निशाने पर आए अली गोनी, बोले- मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...टीवी एक्टर अली गोनी अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में मुंबई में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान अली गोनी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद अली को काफी ट्रोल किया गया। अब अली ने इसपर अपनी सफाई दी है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
