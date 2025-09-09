12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होंगी 7 फिल्में: कॉमेडी से रोमांस और एनिमेशन तक, चेक करें डिटेल्स

12 सितंबर को सात फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिनमें हिंदी, रोमांस, फैमिली ड्रामा, फैंटेसी और एनीमेशन शामिल हैं। एक चतुर नार, जगनुमा, हीर एक्सप्रेस, लव इन वियतनाम, मन्नू क्या करेगा के साथ दो डब फिल्में मिराई और डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा द मूवी: इन्फिनिटी कैसल के बारे में जानें।

1. एक चतुर नार (Ek Chatur Naar)

यह हिंदी कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला हैं और इसमें मुख्य कलाकारों की जोड़ी दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन तुकेश दिखाई देगी, साथ ही यशपाल शर्मा और गीता अग्रवाल शर्मा भी हैं। फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस का मजेदार मिश्रण देखने को मिलेगा, जैसा हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र में देखा गया।

2. जगनुमा (Jugnuma)

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राम रेड्डी निर्देशित 'Jugnuma – The Fable' एक मैजिकल-रियलिज्म मूवी है, जिसमें मनोज वाजपेयी, दीपक डोब्रियाल, तिलोतमा शोम, और प्रियंका बोस प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म जगत के कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में सफलता लिए लौटकर अब 12 सितंबर को बड़े पर्दे पर दिखेगी।

यह कहानी 1989 की वसंत ऋतु पर आधारित है। इसमें देव और उसका परिवार हिमालय की एक ऊँची चट्टान पर बने औपनिवेशिक हवेली में रहते हैं। उनके पास फैला हुआ फलों का बगीचा उनकी जिंदगी को सुकूनभरा बनाए रखता है। लेकिन यह शांति तब टूट जाती है जब देव बगीचे में कुछ रहस्यमयी तरीके से जले हुए पेड़ देखता है। धीरे-धीरे और पेड़ भी आग की लपटों में खाक होने लगते हैं और तनाव बढ़ जाता है। संदेह गुजरते हुए खानाबदोशों पर जाता है, जबकि एक भ्रष्ट शेरिफ जांच को और उलझा देता है। देव की तमाम कोशिशों के बावजूद आग की घटनाएं थमती नहीं हैं। अंधेरे की गहराई और रात की खामोशी में धीरे-धीरे रहस्यों से परदा उठना शुरू होता है। आखिरकार क्या देव यह समझ पाएगा कि वह और उसका परिवार वास्तव में कौन हैं?

3. हीर एक्सप्रेस (Heer Express)

उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें शुरुआत कर रही अदाकारा दिविता जुनेजा हीर वालिया के रूप में और साथ हैं, आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, गुलशन ग्रोवर और मेघना मलिक। कहानी पारिवारिक जीवन, भावनाओं और हास्य से भरपूर है।

4. लव इन वियतानम (Love in Vietnam)

यह भारतीय-वियतनामी प्रेम कहानी 12 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है। निर्देशक राहत शाह काज़मी द्वारा लिखित और निर्मित यह फिल्म तुर्की उपन्यास 'Madonna in a Fur Coat' पर आधारित है। इसमें शांतनु माहेश्वरी, अवनीत कौर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहानी पंजाब और वियतनाम के बीच भावनात्मक पुल बनाने की है।

5. मन्नू क्या? करेगा (Mannu Kya? Karegga)

यह कॉलेज रॉम-कॉम 12 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। फिल्म की कहानी कॉलेज के जीवन, मस्ती और पहली मोहब्बत पर आधारित है। निर्देशक संजय त्रिपाठी के निर्देशन में बनी यह फिल्म नए चेहरों के साथ, संगीत और भावनात्मक भाव से ओत-प्रोत दिखाई देगी। इस फिल्म से व्योम यादव और साची बिंद्रा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसे BAFTA में दिखाया गया और वहां पर इसे सराहना मिली।

6. मिराई (Mirai- Dubbed)

तेजा सज्जा अभिनीत यह फेंटेसी-एक्शन थ्रिलर 12 सितंबर को रिलीज़ होगी। कार्तिक गट्टमनेनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आकर्षक VFX और हिमालय जैसी चुनौतियों पर शूट किए गए सीन शामिल हैं। निर्माता T-G Vishwa Prasad और Krithi Prasad हैं।

7. डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा द मूवी: इन्फिनिटी कैसल (Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle- Animation; Dubbed)

यह जापानी एनीमेशन फिल्म 12 सितंबर को भारत में रिलीज होगी, और यह पहली जापानी फिल्म होगी जिसे भारत में सुबह 5 बजे की स्क्रीनिंग मिली है। इसे हरुओ सोतोज़की ने निर्देशित किया है और Ufotable ने निर्माण किया है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में डब्ड होगी। भारत में रिलीज़ होने वाला यह फिल्म फ्रैंचाइज़ी का आखिरी भाग होगा जिसमें तनजिरो और हैशिरा के बीच अंतिम संघर्ष दिखाया जाएगा।