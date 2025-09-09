बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. आने वाली फिल्म
  4. 12 september 2025 movie releases ek chatur naar jugnuma heer express
Written By WD Entertainment Desk

12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होंगी 7 फिल्में: कॉमेडी से रोमांस और एनिमेशन तक, चेक करें डिटेल्स

12 september movie released
12 सितंबर को सात फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, जिनमें हिंदी, रोमांस, फैमिली ड्रामा, फैंटेसी और एनीमेशन शामिल हैं। एक चतुर नार, जगनुमा, हीर एक्सप्रेस, लव इन वियतनाम, मन्नू क्या करेगा के साथ दो डब फिल्में मिराई और डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा द मूवी: इन्फिनिटी कैसल के बारे में जानें। 
 
1. एक चतुर नार (Ek Chatur Naar) 
यह हिंदी कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला हैं और इसमें मुख्य कलाकारों की जोड़ी दिव्या खोसला कुमार और नील नितिन तुकेश दिखाई देगी, साथ ही यशपाल शर्मा और गीता अग्रवाल शर्मा भी हैं। फिल्म में कॉमेडी और सस्पेंस का मजेदार मिश्रण देखने को मिलेगा, जैसा हाल ही में रिलीज़ हुए टीज़र में देखा गया। 
 
2. जगनुमा (Jugnuma)
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राम रेड्डी निर्देशित 'Jugnuma – The Fable' एक मैजिकल-रियलिज्म मूवी है, जिसमें मनोज वाजपेयी, दीपक डोब्रियाल, तिलोतमा शोम, और प्रियंका बोस प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म जगत के कई प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में सफलता लिए लौटकर अब 12 सितंबर को बड़े पर्दे पर दिखेगी। 
 
यह कहानी 1989 की वसंत ऋतु पर आधारित है। इसमें देव और उसका परिवार हिमालय की एक ऊँची चट्टान पर बने औपनिवेशिक हवेली में रहते हैं। उनके पास फैला हुआ फलों का बगीचा उनकी जिंदगी को सुकूनभरा बनाए रखता है। लेकिन यह शांति तब टूट जाती है जब देव बगीचे में कुछ रहस्यमयी तरीके से जले हुए पेड़ देखता है। धीरे-धीरे और पेड़ भी आग की लपटों में खाक होने लगते हैं और तनाव बढ़ जाता है। संदेह गुजरते हुए खानाबदोशों पर जाता है, जबकि एक भ्रष्ट शेरिफ जांच को और उलझा देता है। देव की तमाम कोशिशों के बावजूद आग की घटनाएं थमती नहीं हैं। अंधेरे की गहराई और रात की खामोशी में धीरे-धीरे रहस्यों से परदा उठना शुरू होता है। आखिरकार क्या देव यह समझ पाएगा कि वह और उसका परिवार वास्तव में कौन हैं?
 
3. हीर एक्सप्रेस (Heer Express)
उमेश शुक्ला द्वारा निर्देशित यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म 12 सितंबर को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें शुरुआत कर रही अदाकारा दिविता जुनेजा हीर वालिया के रूप में और साथ हैं, आशुतोष राणा, संजय मिश्रा, गुलशन ग्रोवर और मेघना मलिक। कहानी पारिवारिक जीवन, भावनाओं और हास्य से भरपूर है। 
 
4. लव इन वियतानम (Love in Vietnam)
यह भारतीय-वियतनामी प्रेम कहानी 12 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है। निर्देशक राहत शाह काज़मी द्वारा लिखित और निर्मित यह फिल्म तुर्की उपन्यास 'Madonna in a Fur Coat' पर आधारित है। इसमें शांतनु माहेश्वरी, अवनीत कौर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कहानी पंजाब और वियतनाम के बीच भावनात्मक पुल बनाने की है। 
 
5. मन्नू क्या? करेगा (Mannu Kya? Karegga) 
यह कॉलेज रॉम-कॉम 12 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। फिल्म की कहानी कॉलेज के जीवन, मस्ती और पहली मोहब्बत पर आधारित है। निर्देशक संजय त्रिपाठी के निर्देशन में बनी यह फिल्म नए चेहरों के साथ, संगीत और भावनात्मक भाव से ओत-प्रोत दिखाई देगी।  इस फिल्म से व्योम यादव और साची बिंद्रा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसे BAFTA में दिखाया गया और वहां पर इसे सराहना मिली। 
 
6. मिराई (Mirai- Dubbed)
तेजा सज्जा अभिनीत यह फेंटेसी-एक्शन थ्रिलर 12 सितंबर को रिलीज़ होगी। कार्तिक गट्टमनेनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आकर्षक VFX और हिमालय जैसी चुनौतियों पर शूट किए गए सीन शामिल हैं। निर्माता T-G Vishwa Prasad और Krithi Prasad हैं। 
 
7. डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा द मूवी: इन्फिनिटी कैसल (Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle- Animation; Dubbed)
यह जापानी एनीमेशन फिल्म 12 सितंबर को भारत में रिलीज होगी, और यह पहली जापानी फिल्म होगी जिसे भारत में सुबह 5 बजे की स्क्रीनिंग मिली है। इसे हरुओ सोतोज़की ने निर्देशित किया है और Ufotable ने निर्माण किया है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में डब्ड होगी। भारत में रिलीज़ होने वाला यह फिल्म फ्रैंचाइज़ी का आखिरी भाग होगा जिसमें तनजिरो और हैशिरा के बीच अंतिम संघर्ष दिखाया जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होंगी 7 फिल्में: कॉमेडी से रोमांस और एनिमेशन तक, चेक करें डिटेल्स

12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होंगी 7 फिल्में: कॉमेडी से रोमांस और एनिमेशन तक, चेक करें डिटेल्स12 सितंबर 2025 भारतीय सिनेमा के लिए खास होने वाला है क्योंकि इस दिन सात फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। इनमें कॉमेडी-थ्रिलर Ek Chatur Naar, मैजिकल-रियलिज्म ड्रामा Jugnuma, फैमिली ड्रामा Heer Express, रोमांटिक Love in Vietnam, म्यूज़िकल रॉम-कॉम Mannu Kya? Karegga, विजुअल-रिच फैंटेसी Mirai और जापानी एनीमेशन ब्लॉकबस्टर Demon Slayer – Infinity Castle शामिल हैं। अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को थिएटर तक खींचने का वादा करती हैं।

AI जेनरेटेड अश्लील तस्वीरों से परेशान ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

AI जेनरेटेड अश्लील तस्वीरों से परेशान ऐश्वर्या राय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायाबॉलीवुड की सुपरस्टार ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर AI जेनरेटेड अश्लील तस्वीरों और उनके नाम, चेहरे के गैरकानूनी इस्तेमाल को रोकने की मांग की है। इन तस्वीरों का उपयोग कॉपी, मग और टीशर्ट जैसी चीजें बेचने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को संयुक्त रजिस्ट्रार और 15 जनवरी 2026 को कोर्ट में सूचीबद्ध की है।

सचिन- अंजली की लव स्टोरी में छिपी है शेफ हरपाल सिंह सोखी की खास रेसिपी

सचिन- अंजली की लव स्टोरी में छिपी है शेफ हरपाल सिंह सोखी की खास रेसिपीसचिन तेंदुलकर की जिंदगी से जुड़ी एक अनसुनी कहानी सामने आई है। मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने बताया कि कैसे सचिन उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड अंजली को किचन में काली दाल बनाना सिखाने के लिए लेकर आए थे। यह किस्सा सोखी के करियर की सबसे खास यादों में से एक है। आज “नमक शमक” से मशहूर सोखी अपनी रेस्टोरेंट चेन ‘करिगरी’ चला रहे हैं और टीवी पर भी धमाल मचा रहे हैं।

Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केस

Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केसबिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट जीशान कादरी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर शालिनी चौधरी ने उनके खिलाफ Audi A6 चोरी और मारपीट का केस दर्ज कराया था। शालिनी, जिन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था, ने 18 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज कराई। कैमरे के पीछे जैशान की असली छवि रिश्तों से विश्वासघात करने वाली बताई जा रही है।

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफर

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफरयह आलेख बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के जीवन और करियर के सफर को दर्शाता है। इसमें उनके बचपन, मार्शल आर्ट्स के प्रति जुनून, मॉडलिंग से लेकर अभिनय तक के सफर और बॉलीवुड में उनके संघर्षों का उल्लेख है। यह लेख उनकी निजी जिंदगी, परिवार, अनुशासन और 'खिलाड़ी' नाम से जुड़ाव के साथ-साथ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों और रिश्तों के बारे में अनसुने किस्से बताता है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com