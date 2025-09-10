एजाज खान को भारी पड़ा इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थन में रील बनाना, दर्ज हुई एफआईआर

'बिग बॉस' फेम एजाज खान अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। वहीं अब एजाज खान के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। एजाज खान ने गैंगस्टर बदमाश सलमान लाला की मौत के बाद एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

इस वीडियो में एजाज कहते दिख रहे थे, 'मुझे ऐसा लगता है कि वह समंदर में तैरने वाला बहुत बड़ा तैराक था। समंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरा करते। सलमान लाला का गुनाह यह नहीं था कि वह गैंगस्टर था, बल्कि वह मुसलमान था। इसलिए से मार दिया गया।'

एजाज की इस रील को क्राइम ब्रांच के अफसरों ने गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी। अब एजाज के इस भड़काऊ वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि एजाज खान ने सलमान लाला की मौत को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो में कहा था कि सलमान एक वर्ग विशेष से था, इसलिए पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। जबकि पुलिस जांच में एनकाउंटर जैसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे।

बता दें कि इससे पहले भी एजाज खान काफी विवादों में रहे हैं। बीते दिनों उनपर रेप का भी आरोप लगा था। 30 साल की महिला ने एक्टर पर आरोप लगाया था कि एजाज ने फिल्मों में भूमिका दिलाने में मदद करने का वादा करके उसके साथ कई जगहों पर बलात्कार किया था।