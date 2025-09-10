बुधवार, 10 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. fir registered against bigg boss fame ajaz khan over supported indore gangster salman lala
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (13:17 IST)

एजाज खान को भारी पड़ा इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला के समर्थन में रील बनाना, दर्ज हुई एफआईआर

FIR against Ajaz Khan
'बिग बॉस' फेम एजाज खान अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। वहीं अब एजाज खान के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। एजाज खान ने गैंगस्टर बदमाश सलमान लाला की मौत के बाद एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। 
 
इस वीडियो में एजाज कहते दिख रहे थे, 'मुझे ऐसा लगता है कि वह समंदर में तैरने वाला बहुत बड़ा तैराक था। समंदर में तैरने वाले तालाबों में डूबकर नहीं मरा करते। सलमान लाला का गुनाह यह नहीं था कि वह गैंगस्टर था, बल्कि वह मुसलमान था। इसलिए से मार दिया गया।' 
 
एजाज की इस रील को क्राइम ब्रांच के अफसरों ने गलत बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी। अब एजाज के इस भड़काऊ वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।  
 
एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि एजाज खान ने सलमान लाला की मौत को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की। उन्होंने वीडियो में कहा था कि सलमान एक वर्ग विशेष से था, इसलिए पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। जबकि पुलिस जांच में एनकाउंटर जैसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे।
 
बता दें कि इससे पहले भी एजाज खान काफी विवादों में रहे हैं। बीते दिनों उनपर रेप का भी आरोप लगा था। 30 साल की महिला ने एक्टर पर आरोप लगाया था कि एजाज ने फिल्मों में भूमिका दिलाने में मदद करने का वादा करके उसके साथ कई जगहों पर बलात्कार किया था। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नेपाल हिंसा-आगजनी पर छलका मनीषा कोइरला का दर्द, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कही यह बात

नेपाल हिंसा-आगजनी पर छलका मनीषा कोइरला का दर्द, खून से सने जूते की तस्वीर शेयर कर कही यह बातनेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर लगे बैन के बाद उठी विरोध की लहर ने पूरे देश को जला दिया है। जेन-जी प्रदर्शन में कई नेताओं के आवासों में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं नेपाल का संसद और राष्ट्रपति भवन भी आगे के हवाले कर दिया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी नेपाल के हालात पर रिएक्शन‍ दिया है। मनीषा कोइराला मुल रूप से नेपाल की है।

अनुराग कश्यप की निशांची का नया गाना फिलम देखो हुआ रिलीज

अनुराग कश्यप की निशांची का नया गाना फिलम देखो हुआ रिलीजज़ी म्यूजिक कंपनी ने अमेज़न MGM स्टूडियोज़ इंडिया की आने वाली फिल्म 'निशांची' का एक नया गाना 'फिलम देखो' रिलीज कर दिया है। इस मजेदार गाने को अनुराग सैकिया ने कंपोज़ किया है, जबकि इसके बोल शश्वत द्विवेदी ने लिखे और मधुबंती बागची ने अपनी आवाज से सजाया है।

संजय कपूर की 30000 करोड़ की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, करिश्मा कपूर के बच्चे पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट

संजय कपूर की 30000 करोड़ की संपत्ति को लेकर बढ़ा विवाद, करिश्मा कपूर के बच्चे पहुंचे दिल्ली हाईकोर्टकरिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड दिग्गज बिजनेसमैन संजय कपूर अपने पीछे करोडों की संपत्ति छोड़ गए हैं। हालांकि संजय कपूर के निधन के बाद से ही उनकी संपत्ति को लेकर लड़ाई चल रही है। करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और किआन भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं।

एजाज खान को भारी पड़ा इंदौर के गैगस्टर सलमान लाला के समर्थन में रील बनाना, दर्ज हुई एफआईआर

एजाज खान को भारी पड़ा इंदौर के गैगस्टर सलमान लाला के समर्थन में रील बनाना, दर्ज हुई एफआईआर'बिग बॉस' फेम एजाज खान अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। वहीं अब एजाज खान के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। एजाज खान ने गैंगस्टर बदमाश सलमान लाला की मौत के बाद एक भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होंगी 7 फिल्में: कॉमेडी से रोमांस और एनिमेशन तक, चेक करें डिटेल्स

12 सितंबर को थिएटर में रिलीज होंगी 7 फिल्में: कॉमेडी से रोमांस और एनिमेशन तक, चेक करें डिटेल्स12 सितंबर 2025 भारतीय सिनेमा के लिए खास होने वाला है क्योंकि इस दिन सात फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। इनमें कॉमेडी-थ्रिलर Ek Chatur Naar, मैजिकल-रियलिज्म ड्रामा Jugnuma, फैमिली ड्रामा Heer Express, रोमांटिक Love in Vietnam, म्यूज़िकल रॉम-कॉम Mannu Kya? Karegga, विजुअल-रिच फैंटेसी Mirai और जापानी एनीमेशन ब्लॉकबस्टर Demon Slayer – Infinity Castle शामिल हैं। अलग-अलग जॉनर की ये फिल्में दर्शकों को थिएटर तक खींचने का वादा करती हैं।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com