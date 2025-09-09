मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. bigg boss 19 zeishan qadri audi theft fir
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (12:06 IST)

Bigg Boss 19 के Zeishan Qadri पर शालिनी चौधरी का बड़ा आरोप, Audi चोरी और हमला करने का केस

Shalini
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट और लेखक-निर्देशक जीशान कादरी पर गंभीर आरोप लगे हैं। टीवी एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर शालिनी चौधरी, जिन्हें आहट और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज़ में देखा गया है, ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि जैशान ने उनकी Audi A6 कार चुरा ली और विवाद के दौरान उन पर हमला भी किया।
 
दरअसल, शालिनी और जीशान के बीच कामकाजी रिश्ता एक विश्वास और भरोसे के रिश्ते में बदल गया था। शालिनी ने न सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स में निवेश किया बल्कि हलाहल फिल्म तक को प्रोड्यूस किया। बाद में जीशान ने उनसे Sony SAB के नए शो April पर काम करने की बात की और कार न होने का बहाना बनाकर उनकी Audi उधार ली। लेकिन कार लेने के बाद वह शालिनी के कॉल्स से बचने लगे।
 
जब शालिनी ने पुलिस में शिकायत करने की सोची, तो जीशान ने उन्हें धमकाया और दूसरे लोगों से दबाव बनवाया। इसके बावजूद 18 अगस्त 2022 को पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। आज भले ही जीशान बिग बॉस के घर में चर्चाओं में हों, लेकिन उनका यह अतीत रिश्तों और भरोसे से खिलवाड़ की सच्चाई सामने लाता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफर

अक्षय कुमार के अनसुने किस्से: एक खिलाड़ी से सुपरस्टार बनने तक का सफरयह आलेख बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार के जीवन और करियर के सफर को दर्शाता है। इसमें उनके बचपन, मार्शल आर्ट्स के प्रति जुनून, मॉडलिंग से लेकर अभिनय तक के सफर और बॉलीवुड में उनके संघर्षों का उल्लेख है। यह लेख उनकी निजी जिंदगी, परिवार, अनुशासन और 'खिलाड़ी' नाम से जुड़ाव के साथ-साथ उनके करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों और रिश्तों के बारे में अनसुने किस्से बताता है।

मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर को एयरपोर्ट पर गजरा ले जाना पड़ा महंगा, लगा लाखों का जुर्माना

मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर को एयरपोर्ट पर गजरा ले जाना पड़ा महंगा, लगा लाखों का जुर्मानासाउथ एक्ट्रेस नव्या नायर बालों में लगने वाले फूलों के गजरे की वजह से मुश्किल में फंस गई हैं। गजरे की वजह से नव्या को भारी रकम चुकाना पड़ी है। दरअसल, नव्या नायर मेलबर्न एयरपोर्ट पर चमेली के फूल का गजरा लेकर पहुंची थीं, इस वजह से उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ा है।

गणपति बप्पा मोरिया ना कहने पर ट्रोलर्स के निशाने पर आए अली गोनी, बोले- मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...

गणपति बप्पा मोरिया ना कहने पर ट्रोलर्स के निशाने पर आए अली गोनी, बोले- मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं...टीवी एक्टर अली गोनी अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में मुंबई में गणपति सेलिब्रेशन के दौरान अली गोनी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद अली को काफी ट्रोल किया गया। अब अली ने इसपर अपनी सफाई दी है।

अवनीत कौर की दीवानगी, पाकिस्तानी से मिलने आया शख्स, बॉर्डर पर पकड़ाया

अवनीत कौर की दीवानगी, पाकिस्तानी से मिलने आया शख्स, बॉर्डर पर पकड़ायाबॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महज 23 साल की उम्र में अवनीत की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। हाल ही में अवनीत कौर के एक फैन को जम्मू-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया। यह शख्स पाकिस्तानी से आया था।

हैदराबाद में तैयार हो रहा है स्लम्स का बाहुबली, द पैराडाइज के मेकर्स बना रहे हैं ग्रैंड सेट

हैदराबाद में तैयार हो रहा है स्लम्स का बाहुबली, द पैराडाइज के मेकर्स बना रहे हैं ग्रैंड सेटसाउथ सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म का निर्माण बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस फिल्म को टैलेंटेड श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में दसरा की जबरदस्त सफलता हासिल की है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com