मलयालम एक्ट्रेस नव्या नायर को एयरपोर्ट पर गजरा ले जाना पड़ा महंगा, लगा लाखों का जुर्माना

साउथ एक्ट्रेस नव्या नायर बालों में लगने वाले फूलों के गजरे की वजह से मुश्किल में फंस गई हैं। गजरे की वजह से नव्या को भारी रकम चुकाना पड़ी है। दरअसल, नव्या नायर मेलबर्न एयरपोर्ट पर चमेली के फूल का गजरा लेकर पहुंची थीं, इस वजह से उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ा है।

नव्या ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मलयाली समुदाय द्वारा आयोजित ओणम समारोह में हिस्सा लेने के लिए गई थीं। मेलबर्न एयरपोर्ट पर चमेली के फूलों की वजह से ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। उन्हें 15 सेंटीमीटर लंबी एक छोटी सी चमेली की माला ले जाने के कारण 1980 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1.25 लाख रुपए) का भारी जुर्माना भरना पड़ा।

मेलबर्न में ओणम समारोह के मंच से नव्या ने इस घटना का जिक्र किया। नव्या ने बताया कि यह माला उनके पिता ने उनके लिए कोच्चि एयरपोर्ट से खरीदी थी। उन्होंने माला को दो टुकड़ों में बांट दिया था। उन्होंने कहा, यह गजरा मेरे पिताजी ने खरीदा था और मुझे यात्रा के दौरान पहनने को दिया था।

न्वया ने कहा, मैंने एक टुकड़ा कोच्चि से सिंगापुर की फ्लाइट में पहन लिया, लेकिन सिंगापुर पहुंचते-पहुंचते वह मुरझा गया था। दूसरा टुकड़ा मैंने एक प्लास्टिक कैरी बैग में रखकर अपने हैंडबैग में रख लिया, ताकि सिंगापुर एयरपोर्ट पर फिर से पहन सकूं।

नव्या को इस बात की जानकारी नहीं थी कि फूलों को इस तरह ऑस्ट्रेलिया ले जाना कानून के खिलाफ है। हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने जब उनके बैग की जांच की तो चमेली के फूल देखकर उन्हें रोक लिया और तुरंत जुर्माना लगाया। नव्या ने कहा, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई, लेकिन यह जानबूझकर नहीं किया गया था। मैं बस अपने पिता के कहने पर वह माला ले जा रही थी। उन्होंने मुझे 28 दिनों के अंदर जुर्माना भरने को कहा है।

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई के सख्त बायो सिक्योरिटी और कस्टम कानूनों के तहत, ताजे फूलों और पौधों को इम्पोर्ट करना सख्त वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पदार्थ कीटों, बीमारियों और जैविक असंतुलन का कारण बन सकते हैं।