सोमवार, 8 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. The Chase movie teaser out MS Dhoni to make acting debut with R Madhavan
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (12:38 IST)

द चेज का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, बल्ला छोड़ धोनी ने पकड़ी बंदूक, दिखा एक्शन अवतार

film The Chase
बॉलीवुड एक्टर आर माधवन जल्द ही फिल्म 'द चेज' में नजर आने वाले हैं। खास बात यह है कि इस फिल्म में पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी दिखेंगे। हाल ही में आर माधवन और वासन बाला ने उनकी आगामी प्रोजेक्ट 'द चेज' का टीज़र रिलीज किया है। 
 
इस सहयोग ने तुरंत सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि धोनी भारत के सबसे बहुमुखी अभिनेताओं में से एक के साथ अब कुछ अनोखी दुनिया में कदम रखने वाले हैं।
 
वासन बाला द्वारा निर्देशित और लूसिफ़र सर्कस द्वारा निर्मित, चेज एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर लगती है। टीज़र में माधवन और धोनी काले कपड़े पहने, धूप का चश्मा पहने, बंदूकें पकड़े और युद्ध के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। दृश्य अद्भुत है - पूरी तरह से अलग दुनिया के दो प्रतीक अब एक ही फ्रेम में नज़र आ रहे हैं।
 
माधवन ने इस क्लिप को इस लाइन के साथ शेयर किया: 'एक मिशन। दो लड़ाके। सीट बेल्ट लगा लो - एक ज़बरदस्त, धमाकेदार पीछा शुरू। द चेज़ - टीज़र अभी रिलीज़ हुआ है। वासन बाला द्वारा निर्देशित जल्द आ रहा है।'
 
कुछ ही मिनटों में, प्रशंसकों ने इंटरनेट पर उत्साह से भर दिया, और इसे "ड्रीम क्रॉसओवर" कह रहे हैं। माधवन के लिए, 'चेज़' एक व्यस्त समय में आई है। वह रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त अभिनीत 'धुरंधर' की भी तैयारी भी कर रहे हैं जो आदित्य धर द्वारा निर्देशित है। 
 
एमएस धोनी के लिए, यह टीजर क्रिकेट से आगे एक साहसिक कदम है। हाल ही में लंदन में ICC हॉल ऑफ फ़ेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय के रूप में, धोनी नए क्षेत्रों की खोज जारी रखते हैं। तीनों ICC व्हाइट-बॉल ट्रॉफ़ी - 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी - जीतने वाले एकमात्र कप्तान के रूप में इतिहास रचने के बाद, वह अब अपने ऑन-स्क्रीन अवतार से प्रशंसकों को आश्चर्यचकित करते हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में किकू शारदा का धमाका, देखने मिलेंगे 5 बड़े सरप्राइज

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में किकू शारदा का धमाका, देखने मिलेंगे 5 बड़े सरप्राइजकॉमेडियन और अभिनेता किकू शारदा ने अपनी मिमिक्री, अनोखे एक्सप्रेशन और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। अब वह नए रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आ रहे हैं। शो शुरू होने से पहले ही फैंस में जबरदस्त उत्साह था। आइए जानते हैं पांच कारण, क्यों किकू शारदा को इस शो में देखना बेहद खास होगा।

बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा, बोले- जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, आज उनके पास अनाज नहीं...

बिग बॉस 19 में सलमान खान ने उठाया पंजाब बाढ़ का मुद्दा, बोले- जो हमारे लिए खाना उगाते हैं, आज उनके पास अनाज नहीं...पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार एपिसोड धमाकेदार रहा। शो में मुनव्वर फारुकी और शहनाज गिल बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे। वहीं 'बिग बॉस' के घर में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की भी एंट्री हुई। शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ने 'बिग बॉस' के घर में एंट्री की।

Bigg Boss 19 : घर में हुई पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री, इस एक्ट्रेस के भाई को सलमान खान ने दिया मौका

Bigg Boss 19 : घर में हुई पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री, इस एक्ट्रेस के भाई को सलमान खान ने दिया मौका'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शनिवार को जहां सलमान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई थी। वहीं रविार को वीकेंड का वार एपिसोड एंटरटेनमेंट से भरा रहा। शो में मुनव्वर फारुकी और शहनाज गिल बतौर गेस्ट बनकर पहुंचीं। वहीं 'बिग बॉस 19' में पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेट की भी एंट्री हुई।

आमिर खान की 'रंगीला' को 30 साल पूरे, ये 5 वजहें फिल्म को बनाती है वॉचलिस्ट में मस्ट

आमिर खान की 'रंगीला' को 30 साल पूरे, ये 5 वजहें फिल्म को बनाती है वॉचलिस्ट में मस्टआमिर खान की फिल्म 'रंगीला' को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। अपनी 30वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाते हुए, रंगीला आज भी इंडियन सिनेमा की एक सबसे पसंदीदा क्लासिक फिल्म बनी हुई है। यह फिल्म आमिर खान को उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक में दिखती है, जो उनकी वर्सेटिलिटी और चार्म को हाईलाइट करती है।

12 हजार से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं आशा भोसले, 16 साल की उम्र में रचा ली थी शादी

12 हजार से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं आशा भोसले, 16 साल की उम्र में रचा ली थी शादीमहाराष्ट्र के सांगली गांव में 8 सितंबर 1933 को जन्मीं आशा भोसले के पिता पंडित दीनानाथ मंगेश्कर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही आशा के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए आशा और उनकी दीदी लता मंगेश्कर ने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ गाना भी शुरू कर दिया।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com