सोमवार, 8 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (10:58 IST)

आमिर खान की 'रंगीला' को 30 साल पूरे, ये 5 वजहें फिल्म को बनाती है वॉचलिस्ट में मस्ट

30 years of film Rangeela
आमिर खान की फिल्म 'रंगीला' को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो गए हैं। अपनी 30वीं एनिवर्सरी का जश्न मनाते हुए, रंगीला आज भी इंडियन सिनेमा की एक सबसे पसंदीदा क्लासिक फिल्म बनी हुई है। यह फिल्म आमिर खान को उनके सबसे यादगार किरदारों में से एक में दिखती है, जो उनकी वर्सेटिलिटी और चार्म को हाईलाइट करती है।
 
आमिर खान का मुन्ना का किरदार और फिल्म की बेहतरीन स्टोरीटेलिंग, एक्टिंग, और म्यूजिक ने रंगीला को सालों से दर्शकों का फेवरेट बना रखा है। चाहे आप इसे दोबारा देख रहे हों या पहली बार, यहाँ पाँच वजह हैं कि क्यों रंगीला आपकी वॉचलिस्ट में हमेशा रहने की है हकदार। 
 
आमिर खान का पसंदीदा किरदार 
रंगीला में आमिर खान की एक्टिंग न सिर्फ दिल को छूने वाली है, बल्कि लंबे समय तक याद रहने वाली भी है। मुन्ना के किरदार में, जो एक प्यारा और बड़े दिल वाला शख्स है, उनकी अद्भुत एक्टिंग स्किल्स सामने आती हैं और वे सच्चे इमोशंस और करिश्मे के जरिए दर्शकों से गहराई से जुड़ते हैं। इस भूमिका के बारे में एक मजेदार सच यह है कि आमिर खान ने रंगीला के लिए अपने टपोरी किरदार को निखारने के लिए मुंबई की झुग्गियों में समय बिताया था।
 
कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण
रंगीला में कॉमेडी और ड्रामा का बहुत अच्छा मिश्रण है, जिससे यह एक ऐसी फिल्म बन गई है जो देखने में मजेदार होने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर करती है। मुन्ना और मिली का किरदार जिसे उर्मिला मातोंडकर ने निभाया है, के बीच में हल्के-फुल्के और मजेदार पलों से इंटेंस और इमोशनल सीन्स में हुए बदलाव दर्शकों को किरदारों और कहानी के साथ बांधे रखते हैं।
 
आइकॉनिक परफॉर्मेंस
फिल्म में पूरी कास्ट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आमिर खान का किरदार खास तौर पर आइकॉनिक और टाइमलेस है। मुन्ना के किरदार में ह्यूमर, चार्म और गहराई जोड़ने के इनके टेलेंट ने उनकी एक्टिंग को यादगार बना दिया है।
 
टाइमलेस स्टोरी टेलिंग
रंगीला की कहानी रिलीज़ होने के कई साल बाद भी दिलचस्प है। सपने, प्यार और मनोरंजन उद्योग में संघर्ष के इसके विषय आज भी दर्शकों से जुड़ते हैं, जो इसे एक क्लासिक फ़िल्म बनाता है।
 
यादगार म्यूजिक
रंगीला का कभी ना भूलने वाला साउंडट्रैक, जिसमें ए.आर. रहमान का म्यूजिक है, जो फिल्म की थीम से पूरी तरह मेल खाता है। जीवंत 'रंगीला रे' से लेकर भावपूर्ण 'तन्हा तन्हा' तक के आकर्षक और यादगार गाने फिल्म को और भी बेहतर बनाते हैं और क्लासिक हिट बन गए हैं।
SIIMA 2025 : पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार

SIIMA 2025 : पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कारदक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स में 'पुष्पा 2: द रूल' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े कलाकारों में से एक हैं। 'पुष्पा' फ्रेंचाइजी में 'पुष्पा राज' का किरदार निभाकर उन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नया इतिहास रचा है।

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा- जो ट्रबल फैला रहे, उन्हें भी चाहिए शांति पुरस्कार

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा- जो ट्रबल फैला रहे, उन्हें भी चाहिए शांति पुरस्कारबॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का रियलिटी 'बिग बॉस 19' इन दिनों छाया हुआ है। शो के दूसरे वीकेंड का वार में सलमान खान ने कई कंटेस्टेंट को फटकार लगाई। सभी घरवालों को उनके हफ्ते भर का रिपोर्ट कार्ड भी दिया। इतना ही नहीं सलमान ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट के अलावा अमेरिकी राष्ट्रप‍ति डोनाल्ड ट्रंप पर भी तंज कसा।

कॉमेडियन जाकिर खान ने स्टेज से लिया ब्रेक, बताया 1 साल से खराब है तबीयत

कॉमेडियन जाकिर खान ने स्टेज से लिया ब्रेक, बताया 1 साल से खराब है तबीयतफेमस स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम हासिल किया है। उनकी गिनती भारत के लोकप्रिय कॉमेडियन में होती है। हाल ही में जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्कवायर गार्डन में हिंदी में कॉमेडी कर इतिहास रचा है। दुनिया को हंसाने वाले जाकिर खान पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं।

Bigg Boss 19 : करोड़पति सिंगर अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- यहां सोने के लिए आए हो?

Bigg Boss 19 : करोड़पति सिंगर अमाल मलिक पर भड़के सलमान खान, बोले- यहां सोने के लिए आए हो?'बिग बॉस 19' के घर में कंटेस्टेंट्स का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। शो के पहले वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट को ज्यादा कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब दूसरे वीकेंड का वार में भाईजान कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं।

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई फरहाना भट्ट की क्लास, बोले- पीस एक्टिविस्ट कहलाना बंद करें

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई फरहाना भट्ट की क्लास, बोले- पीस एक्टिविस्ट कहलाना बंद करेंसलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हर दिन खूब घमासान देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स एक-कदूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में शो के दूसरे वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं। पिछले दिनों फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी और बसीर अली खान के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
