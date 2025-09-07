रविवार, 7 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 7 सितम्बर 2025 (12:30 IST)

Bigg Boss 19 : सलमान खान ने लगाई फरहाना भट्ट की क्लास, बोले- पीस एक्टिविस्ट कहलाना बंद करें

Bigg Boss 19 Update
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में हर दिन खूब घमासान देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स एक-कदूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। ऐसे में शो के दूसरे वीकेंड का वार में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाने वाले हैं। पिछले दिनों फरहाना भट्ट ने नीलम गिरी और बसीर अली खान के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।
 
इसे लेकर सलमान खान ने फरहाना को जमकर लताड़ लगाई। सलमान ने फरहाना को सलाह दी है कि वो खुद को पीस एक्टिविस्ट कहलाना बंद करें, क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं करतीं। सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 19' का प्रोमो वायरल हो रहा है। 
 
प्रोमो में सलमान खान प्रणित मोरे से कहते हैं कि स्टोर रूम में कुछ रखा है, वो लेकर आए। इसके बाद प्रणित स्टोर रूम से एक किताब लेकर आते हैं जिस पर लिखा होता है- 'फरहाना अपशब्द कोश।' सलमान फरहाना से कहते हैं कि इस किताब में जो शब्द लिखे हैं पढ़िए, मम्मी भी देख रहीं होंगी आपकी, सुना दीजिए उन्हें भी।
 
फरहाना भट्ट किताब में लिखे शब्द पढ़ती हैं, किताब में लिखा होता है- 'कुत्ता, भिखारी और दो पैसे की, बवासीर अली खान, गंदी नाली का कीड़ा, छह फुट का कचरा।' इसके बाद सलमान कहते हैं- 'कचरा, कौड़ी का, औकात, परवरिश, पैदाइश, ये सब याद है आपको। फरहाना आपने और भी बहुत कुछ बोला था जब आपकी बसीर से लड़ाई हुई थी।
 
सलमान कहते हैं, लेकिन मैंने ये टॉपिक नहीं उठाया है, ना मैंने आपसे कुछ पूछा ना बसीर से। क्योंकि कई घरों में ऐसी बातें होती हैं, दो लोगों में बनती नहीं है। ये आम बात है। जब आपका और बसीर का झगड़ा हो रहा था तो कोई बीच में नहीं आया। लेकिन जब जीशान और नीलम के बीच बात हो रही थी तो आप बीच में क्यों कूदी।
 
सलमान ने कहा, फरहाना आपने खुद फैसला कर लिया कि आपको चलती हुई ट्रेन में कूदना है जिसका टिकट आपके पास नहीं है। जब नीलम ने आपको टोका तो आपने क्या कहा? नीलम जवाब देती हैं, दो कौड़ी की लड़की, तेरी औकात नहीं है मेरे से बात करने की। 
 
सलमान फरहाना से पूछते हैं- क्या ये आपकी नॉर्मल भाषा है, अपने घरवालों के साथ भी? आप पीस एक्टिविस्ट हैं, किसी एंगल से ये पीस एक्टिविस्ट लगती हैं? पीस एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि झगड़े हो रहे हैं तो आप जाकर सुलझा दें। दोस्ती करा दें। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रबल फैला रहे हैं, उन्हें ही पीस प्राइज चाहिए। ये तीन महीनों के लिए आपकी दुनिया है। यहां पर तो आप में एक गुण नजर नहीं आया कि आपने पीस फैलाया हो।
 
फरहाना भट्ट जवाब देती हैं, दरअसल ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे बर्ताव करता है आपसे। इस पर सलमान कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपको गाली दे, मारे, आपका काम क्या है पीस फैलाना। आप पीस नहीं फैला रही हैं। अपने आपको पीस एक्टिविस्ट नहीं कहिएगा। आपका घमंड इतना बड़ा है कि मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल बार मल्टीपल तरीकों से आपको समझाने की कोशिश की है कि आप गलत जा रही हैं। लेकिन आप में वो सुनने की शक्ति ही नहीं हैं। आप पता नहीं अपने आपको क्या समझती हैं। 
