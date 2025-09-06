शनिवार, 6 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (16:31 IST)

अजय देवगन ने किया धमाल 4 की रिलीज डेट का ऐलान, फिल्म की स्टारकास्ट से भी उठाया पर्दा

Ajay Devgn
अजय देवगन और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'धमाल' फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। वहीं अब अजय देवगन ने 'धमाल 4' की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। साथ ही उन्होंने फिल्म की स्टारकास्ट का भी खुलासा किया है। 
 
अजय देगवन ने फिल्म की स्टारकास्ट के पोस्टर्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। सभी कलाकारों के पोस्टर एक न्यूज पेपर पर सामने आए हैं। जिसका टाइटल है 'धमाल टाइम्स'। इसके बाद ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी लगी है। साथ ही उनके किरदार के बारे में एक-एक लाइन लिखी हुई है। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

पहली तस्वीर अजय देवगन की है, जिसमें वो शॉक्ड नजर आ रहे हैं। इसके साथ लिखा है, ‘अजय की आंखें फिल्म खत्म होने से पहले ही इसकी घोषणा कर देती हैं।’ इसके बाद अरशद वारसी के पोस्टर पर लिखा है, ‘अरशद कहानी में खामियों को लेकर सोच रहे हैं जबकि क्रू फिल्म की शूटिंग पूरी होने का जश्न मना रहा है।’
 
रितेश देशमुख के पोस्टर पर लिखा है, ‘शूटिंग पूरी हुई, रितेश की सांसें रुक गईं।’ जावेद जाफरी पोस्टर में लिखा है, ‘शूटिंग पूरी हुई: मम्मी को बहुत गर्व होगा।' रवि किशन के पोस्टर पर लिखा है, ‘शूटिंग के आखिरी दिन दिल चुराने के लिए, खजाना नहीं, वांटेड।’ 
 
इन पोस्टर्स को शेयर करते हुए अजय देवगन ने कैप्शन में लिखा, 'आज की ताजा खबर, गैंग द्वारा आपके लिए लाया गया है, जो अब जल्दी ही लूटने आ रहे हैं आपका दिल...और दिमाग! धमाल 4 ईद 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 
 
फिल्म धमाल 4 का निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं। उन्होंने 'धमाल' फ्रेंचाइजी की पिछली सभी फिल्मों का भी निर्देशन किया है। टी-सीरीज़ और देवगन फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, संजय दत्त, आशीष चौधरी, रवि किशन, असरानी, संजय मिश्रा, विजय राज, मनोज पाहवा और टिकू तलसानिया, ईशा गुप्ता, संजीदा शेख और अंजलि आनंद नजर आएंगी। 
