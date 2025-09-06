शनिवार, 6 सितम्बर 2025
Bigg Boss 19 के घर का माहौल हुआ रोमांटिक, आवेज दरबार ने घुटनों पर बैठकर नगमा मिराजकर को किया प्रपोज

Bigg Boss 19 Update
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इन ड्रामों के बीच एक जोड़े में प्यार भी पनप रहा है। फेमस सोशल मीडिया इंन्फ्लुएंसर आवेज दरबार भी कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस के घर में पहुंचे हैं। उनके साथ ही नगमा मिराजकर ने भी शिरकत की है। 
 
आवेज और नगमा के रिलेशन को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है। बीते दिन आवेज के पिता इस्माइल दरबार ने खुलासा किया था कि दोनों ने बिग बॉस के लिए अपनी शादी ही होल्ड पर कर दी। अब आवेज ने 'बिग बॉस' के घर में घुटनों पर बैठकर नगमा को प्रपोज किया है। 
 
'बिग बॉस 19' के बीते एपिसोड में आवेज दरबार ने नेशनल टीवी पर गर्लफ्रेंड नगमा को बेहद रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया। इसके लिए उन्होंने खास तैयारी भी की। तरबूज को दिल के शेप में काटने के बाद उन्होंने घुटनों के बल बैठकर नगमा को शादी के लिए प्रपोज किया। 
 
इस प्रपोजल को सुनकर नगमा मिराजकर की भी खुशी से आंखें छलक आईं। उन्होंने आवेज को गले लगा लिया और किस किया। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई और दोनों कपल्स के प्यार की नई शुरुआत का जश्न मनाया। सभी ने नगमा और आवेज के लिए चीयर किया। 
 
आवेज दरबार बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के बेटे हैं। आवेज के भाई जैद दरबार भी एक कोरियोग्राफर हैं और उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान से शादी की है। आवेज घर से बेघर होने के लिए नॉमिटेड हैं। 
