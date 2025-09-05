शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (15:36 IST)

अमिताभ बच्चन ने लालबागचा राजा के पंडाल में दान किए 11 लाख रुपए, यूजर्स ने लगाई क्लास

Amitabh Bachchan
मुंबई के मशहूर गणपति पंडाल लालबागचा राजा के दर्शंन करने कई सेलेब्स पहुंचते हैं। लाबागचा राजा के पंडाल में हर साल करोड़ों का चढ़ावा भी आता है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी लालबागचा राजा को 11 लाख रुपए दान किए हैं। बिग बी ने अपनी टीम के जरिए चेक पहुंचाया था। 
 
सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के सचिव सुधीर साल्वी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 11 लाख रुपए का चेक पकड़े पोज देते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई यूजर्स अमिताभ बच्चन को ट्रोल करने लगे हैं। यूजर्स का कहना है कि दान देने के बाद इन रुपयों से बाढ़ से पीड़ित पंजाब की मदद करना बेहतर होता।
 
एक यूजर ने कहा, 'ये पैसे वहां दान करें जहां इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है, इतनी बड़ी बाढ़ आई है, वहां इसकी ज़्यादा जरूरत थी।' एक अन्य ने लिखा, 'बच्चन साहब, प्लीज 500 बाढ़ पीड़ित परिवार को गोद ले लीजिए। वो बेहतर होगा।' एक और यूजर ने लिखा, 'पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए दान करें, मंदिरों में पैसों की कोई कमी नहीं है।'
 
बता दें कि पंजाब समेत कई राज्य इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। पंजाब के जिसमें 1,300 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। कई बॉलीवुड और पंजाबी स्टार्स लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। 
 
अमिताभ बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार 'कल्कि 2898 एडी' और 'वेट्टैयन' में नजर आए थे। अब वह जल्द ही सेक्शन 84 में दिखेंगे। 
 
