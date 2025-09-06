दृश्यम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में नजर आए एक्टर आशीष वारंग का निधन, 55 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। कई बड़ी हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुके मशहूर एक्टर आशीष ‍वारंग का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बीमार चल रहे थे। आशीष ने 5 सितंबर को 55 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।

आशीष के भाई अभिजीत वारंग ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर उनके निधन की पुष्टि की है। आशीष ने सूर्यवंशी, दृश्यम, मर्दानी, सर्कस, सिम्बा और एक विलेन रिटर्न्स जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी। उन्हें आखिरी बार रोहित शेट्टी की फिल्म ‘सूर्यवंशी’ में देखा गया था।

आशीष वारंग के भाई अभिजीत वारंग ने पोस्ट किया, आशीष वारंग दादा सच में आपकी याद आती है। पहले आपने वायुसेना अधिकारी के रूप में देश की सेवा की और फिर अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। दिल के रत्न। हम आपको सच में याद करते हैं आशीष वारंग दादा।

आशीष वारंग एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले भारतीय वायु सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। हिंदी फिल्मों के अलावा वह मराठी टीवी सीरियल, सिनमा और विज्ञापनों में भी एक्टिव थे। अपने करियर में उन्होंने बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स संग काम किया।