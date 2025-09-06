जानिए क्यों सरगुन मेहता हैं पंजाबी फिल्मों की असली क्वीन, टीवी से रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम

एक्ट्रेस सरगुन मेहता 6 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं, और ये कहना होगा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनका सफर लगातार तरक्की की एक मिसाल बन गई है। सरगुन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से की थी, जहां 12/24 करोल बाग और फुलवा जैसे शोज़ ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई।

सरगुन यहीं तक नहीं रुकीं बल्कि उन्होंने खुदको आगे बढ़ाया और साल 2015 में पंजाबी फिल्म अंग्रेज से अपना डेब्यू करते हुए पंजाबी सिनेमा में कदम रखा। 10 साल से भी कम समय में, सरगुन मेहता ने पंजाबी सिनेमा की सबसे मजबूत फिल्मोग्राफी में से एक बना ली है।

लव पंजाब (2016), लाहौरिये (2017), क़िस्मत (2018) और क़िस्मत 2 (2021) जैसी फिल्मों ने उन्हें एक भरोसेमंद परफॉर्मर और बॉक्स ऑफिस पर हिट दिलाने वाली स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। 2025 में उन्होंने सरबाला जी और सौकन सौकने 2 जैसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्में दीं, जिससे वह रीजनल सिनेमा की सबसे बैंकएबल स्टार्स में शुमार हो गईं।

सरगुन सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुकी बल्कि आगे कदम बढ़ाते हुए उन्होंने 2019 में अपने पति रवि दुबे के साथ मिलकर ड्रीमियाटा एंटरटेनमेंट की नींव रखी और पंजाबी टेलीविज़न का पहला ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस किया। इस कदम ने न सिर्फ कहानियों के अंदाज़ को बदला बल्कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन्स और एक्टर्स के लिए लगातार नए मौके भी खोले।

आज यह बैनर फिल्म प्रोडक्शन तक फैल चुका है और पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हज़ारों लोगों की रोज़ी-रोटी का सहारा बन चुका है। टीवी से शुरुआत करके पंजाबी सिनेमा की सबसे भरोसेमंद हीरोइन बनने तक और अब प्रोड्यूसर के तौर पर अपना भविष्य बनाने तक,कहना होगा कि सरगुन मेहता का करियर एक सधी हुई, लेकिन लगातार आगे बढ़े सफर के रूप में नजर आता है। उनका सफर न सिर्फ उनके सफलता का जश्न है, बल्कि इस बात की मिसाल भी है कि एक आर्टिस्ट का विज़न पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है।