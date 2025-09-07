जानिए क्यों राधिका आप्टे के पास नहीं है अपनी शादी की एक भी तस्वीर

अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे 7 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। राधिका हर बार अपने किरदार से फैंस को चौंका देती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राधिका आप्टे शादीशुदा हैं।

राधिका ने साल 2012 में ब्रिटिश म्यूजिशयन और वायलिन प्लेयर बेनेडिक्ट टेलर से शादी रचाई थी। उन्होंने साल 2013 में अपनी शादी का खुलासा कर सभी को चौंका दिया था। बीते दिनों राधिका ने इस बात का भी खुलासा किया था कि उनके पास अपनी शादी की एक भी तस्वीर नहीं है।

इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान राधिका ने बताया था कि जब मेरी और बेनेडिक्ट की 10 साल पहले शादी हुई थी, तब हम फोटोज क्लिक कराना ही भूल गए थे।

राधिका ने कहा था, हमारी डीआईवाई शादी हुई थी। हमने अपने दोस्तों को बुलाया था और खुद ही खाना बनाया था। हमने नॉर्दन इंग्लैंड में शादी और पार्टी की थी लेकिन कोई भी फोटो क्लिक नहीं की थी जबकि हमारे आधे से ज्यादा दोस्त फोटोग्राफर्स हैं। लेकिन किसी ने भी कोई तस्वीर क्लिक नहीं की।

राधिका ने यह भी बताया था कि हम सभी नशे में थे इसलिए हमारे पास शादी की कोई तस्वीर नहीं है जो कि अलग तरीके से अच्छा है। मेरे पति बहुत खराब हैं, वह एक भी तस्वीर क्लिक नहीं करवाते हैं लेकिन अब जब भी हम हॉलीडे पर जाते हैं तो कुछ तस्वीरें क्लिक करने की कोशिश करते हैं।

राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को वैल्लूर में हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने 8 साल तक कथक की ट्रेनिंग भी ली है। डांस के दौरान वह थिएटर से भी जुड़ी और उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में बढ़ने लगी। राधिका ने साल 2005 में फिल्म 'वह लाइफ को तो ऐसी' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। वह मलयालम, तेलुगु, बंगाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।