क्या कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल शर्मा का शो? कॉमेडियन ने बताया कृष्णा अभिषेक संग हुई लड़ाई का सच

Kiku Sharda
फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' से बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में कॉमेडियन कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक के बीच लड़ाई देखने को मिली थी। इसके बाद खबर सामने आई कि कीकू शारदा ने कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया है। 
 
अब इन खबरों पर कीकी शारदा ने रिएक्ट किया है। कीकू ने खुलासा किया कि उनकी न तो कृष्णा अभिषेक संग लड़ाई हुई है और ना ही उन्होंने कपिल का शो छोड़ा है। उन्होंने कृष्णा संग हुई अपनी लड़ाई को एक प्रैंक बताया। साथ ही कहा कि वह हमेशा कपिल शर्मा के शो का हिस्सा रहेंगे।
 
कीकू ने कृष्णा अभिषेक संग अपनी तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में दोनों चार्ली चापलीन के लुक में नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ कीकू ने कैप्शन में लिखा, ये बंधन... कभी नहीं टूटेगा। वो जो लड़ाई थी वो प्रैंक था। आप ये फालतू की गॉसिप और अफवाह पर ध्यान ना दें कि मैंने द ग्रेट इंडियन कपिल शो छोड़ दिया है। 
 
कीकू ने लिखा, मैं हमेशा शो और परिवार का हिस्सा रहूंगा। तो ये सब छोड़ों और जाजो नेटफ्लिक्स पर शो देखो। सिर्फ 3 एपिसोड बाकी हैं। 
 
बता दें कि कीकू शारदा जल्द ही अश्नीर ग्रोवर के नए रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। इसमें 15 कंटेस्टेंट शामिल हैं, जिनमें अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सैत, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण और आरुष भोला शामिल हैं। यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग कर रहा है।
 
द दिल्ली फाइल्स का नाम बदलकर क्यों रखा गया द बंगाल फाइल्स, मिथुन चक्रवर्ती ने खोला राज

द दिल्ली फाइल्स का नाम बदलकर क्यों रखा गया द बंगाल फाइल्स, मिथुन चक्रवर्ती ने खोला राजमुझे बहुत अलग अलग तरीके की फिल्म करने का मौका मिलता है और मैं ऐसे ही फिल्में करना पसंद करता हूं। सिर्फ द बंगाल फाइल्स ही नहीं, बल्कि इन दिनों में कई अलग फ्लेवर की फिल्म कर रहा हूं जो कल्चरली भी एक दूसरे से अलग है। यह कहना है मिथुन चक्रवर्ती का जो 'द बंगाल फाइल्स' में एक बहुत अलग रूप से नजर आ रहे हैं।

कांतारा: चैप्टर 1 का काउंटडाउन हुआ शुरू, मेकर्स ने शेयर की फिल्म की दमदार झलक

कांतारा: चैप्टर 1 का काउंटडाउन हुआ शुरू, मेकर्स ने शेयर की फिल्म की दमदार झलकहोम्बले फिल्म्स की सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक मानी जा रही है। कांतारा जो साल 2022 में आई थी, वह साल की सबसे सफल फिल्म बनने के साथ बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट बन गई।

जानिए क्यों सरगुन मेहता हैं पंजाबी फिल्मों की असली क्वीन, टीवी से रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदम

जानिए क्यों सरगुन मेहता हैं पंजाबी फिल्मों की असली क्वीन, टीवी से रखा था एक्टिंग की दुनिया में कदमएक्ट्रेस सरगुन मेहता 6 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं, और ये कहना होगा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनका सफर लगातार तरक्की की एक मिसाल बन गई है। सरगुन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से की थी, जहां 12/24 करोल बाग और फुलवा जैसे शोज़ ने उन्हें हर घर में पहचान दिलाई।

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अक्षय कुमार ने बढ़ाया हाथ, दान किए 5 करोड़ रुपए

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अक्षय कुमार ने बढ़ाया हाथ, दान किए 5 करोड़ रुपएपंजाब के कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं लाखों हेक्टेयर की फसल भी बर्बाद हो गई है। पंजाब की मदद के लिए कई सेलेब्स आगे आ रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी पंजाब की मदद के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है।

Bigg Boss 19 के घर का माहौल हुआ रोमांटिक, आवेज दरबार ने घुटनों पर बैठकर नगमा मिराजकर को किया प्रपोज

Bigg Boss 19 के घर का माहौल हुआ रोमांटिक, आवेज दरबार ने घुटनों पर बैठकर नगमा मिराजकर को किया प्रपोजसलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। इन ड्रामों के बीच एक जोड़े में प्यार भी पनप रहा है। फेमस सोशल मीडिया इंन्फ्लुएंसर आवेज दरबार भी कंटेस्टेंट बनकर बिग बॉस के घर में पहुंचे हैं। उनके साथ ही नगमा मिराजकर ने भी शिरकत की है।

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
