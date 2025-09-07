रविवार, 7 सितम्बर 2025
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 7 सितम्बर 2025 (10:51 IST)

जब लीक हो गया था राधिका आप्टे का न्यूड वीडियो, एक्ट्रेस ने घर से निकलना कर दिया था बंद

Radhika Apte Birthday
बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे 7 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म 1985 में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। राधिका ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। राधिका आप्टे ने लस्ट स्टोरीज, घोल जैसी कई वेब सीरीज में अपने बेहतरीन अभिनय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पहचान बनाई है।
 
राधिका आप्टे ने बॉलीवुड में भी कई बड़ी फिल्में की हैं जिसमें उनके काम को खूब सराहा गया है। एक्ट्रेस ने हिंदी के अलावा मलयालम, बंगाली, मराठी, तमिल और अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया है। राधिका एक्टिंग के अलावा कई बार कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से भी सुर्खियों में रही हैं।
 
एक समय राधिका का एक न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गया था, जिसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। बाद में राधिका ने इस घटना के बारे में कई चौंका देने वाले खुलासे किए थे। उन्होंने एक मैगजीन से बात करते हुए बताया था कि यह वीडियो मेरी फिल्म क्लीन शेव की शूटिंग के दौरान का था। उस वक्त मैं फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी जब मुझे इस वीडियो के बारे में पता चला। 
 
उन्होंने कहा था, मुझपर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके लिए मुझे खूब ट्रोल किया गया था। मुझे मीडिया के ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन मेरे ड्राइवर, वॉचमैन और स्टाइलिस्ट के ड्राइवर ने मुझे तस्वीरों में पहचान लिया था। इस वजह से मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था। 
 
राधिका ने कहा था, मैंने 4 दिन तक खुद को घर में बंद कर लिया था। फिर बाद में मुझे लगा ऐसा करना समय की बर्बादी है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो समझदार लोग होगें वह मेरी कॉन्ट्रोवर्शिल फोटोज देखकर ये अंदाजा लगा सकते थे कि वह मैं नहीं हूं। वहीं जब मैंने फिल्म पार्च्ड के लिए जब न्यूड सीन दिया तब मुझे यह एहसास हुआ कि अब छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। 
 
वैसे तो राधिका शादीशुदा हैं। उन्होंने बेनेडिक्ट टेलर से शादी की थी जो कि लंदन में एक फेमस म्यूजिशियन हैं। लेकिन शादीशुदा होने के बाद भी राधिका अपने पति के साथ उनके घर में नहीं रहती हैं। राधिका और उनके पति अलग-अलग रहते हैं। राधिका जहां मुंबई के अपने घर में रहती हैं तो वहीं उनके पति लंदन में रहते हैं। 
 
जब राधिका से इस बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि मैं और मेरे पति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। हमे इससे कोई भी शिकायत नहीं है। हम हर महीने एक दूसरे से मिलते हैं। कभी मैं लंंदन चली जाती हूं तो कभी मेरे पति मुझसे मिलने इंडिया आ जाते हैं। 
