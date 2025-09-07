रविवार, 7 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. sonu sood reaches amritsar to support punjab flood victims
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: रविवार, 7 सितम्बर 2025 (11:51 IST)

बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पंजाब पहुंचें सोनू सूद, बोले- पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा

Punjab flood
पंजाब के कई गांव इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के खेतों से लेकर घरों तक में पानी भरा हुआ है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे मुश्‍किल वक्त में कई सेलेब्स लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं अब अपने नेक कामों से लोगों का दिल जीतने वाले सोनू सूद भी आगे आ गए हैं। 
 
सोनू सूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए अमृतसर पहुंचे हैं। सोनू सूद ने बताया कि वे सबसे पहले बागपुर जाएंगे, उसके बाद सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फाजिल्का और अजनाला का दौरा करेंगे।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में राहत कार्यों में योगदान देने और प्रभावित लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है। सोनू सूद ने कहा, मैं बागपुर, सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फ़ाज़िल्का, अजनाला जा रहा हूं और वहां घूम-घूम कर हालात का पता लगाने की कोशिश करूंगा। 
 
सोनू ने कहा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चूंकि पंजाब में अभी भी बारिश हो रही है, कई घर तबाह हो गए हैं, लोगों की रोज़ी-रोटी बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, और स्थानीय प्रशासन से उनकी ज़रूरतों की सूची लूंगा। यह कोई हफ़्ते-दस दिन का काम नहीं है। पंजाब को फिर से पटरी पर लाने में कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ही।
 
उन्होंने कहा, कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन हमें और लोगों को साथ लाने की जरूरत है ताकि पंजाब को जल्द से जल्द पुनर्जनन किया जा सके। जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनके लिए हम मिलकर कुछ घर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा और अभी जल्द वापस जाने की योजना नहीं है।
 
सोनू सूद का कहना है कि राहत सामग्री जैसे राशन और दवाइयां ज्यादातर लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन असली समस्या उनकी आजीविका है। लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम की जरूरत है। सोनू सूद की बहन मलविका सूद भी गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जानिए क्यों राधिका आप्टे के पास नहीं है अपनी शादी की एक भी तस्वीर

जानिए क्यों राधिका आप्टे के पास नहीं है अपनी शादी की एक भी तस्वीरअपनी बेहतरीन एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे 7 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। राधिका हर बार अपने किरदार से फैंस को चौंका देती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि राधिका आप्टे शादीशुदा हैं।

इस वजह से मीरा राजपूत संग पहली मुलाकात में नर्वस थे शाहिद कपूर

इस वजह से मीरा राजपूत संग पहली मुलाकात में नर्वस थे शाहिद कपूरबॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत 7 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। मीरा भले ही फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहती हैं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी अक्सर मीडिया में छाई रहती है।

जब लीक हो गया था राधिका आप्टे का न्यूड वीडियो, एक्ट्रेस ने घर से निकलना कर दिया था बंद

जब लीक हो गया था राधिका आप्टे का न्यूड वीडियो, एक्ट्रेस ने घर से निकलना कर दिया था बंदबॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे 7 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म 1985 में तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ था। राधिका ने अपनी दमदार एक्टिंग से इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल किया है। राधिका आप्टे ने लस्ट स्टोरीज, घोल जैसी कई वेब सीरीज में अपने बेहतरीन अभिनय से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पहचान बनाई है।

रेप केस में आशीष कपूर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

रेप केस में आशीष कपूर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजाफेमस टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आ चुके एक्टर आशीष कपूर को बीते दिनों रेप केस के आरोप में पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब इस मामले में आशीष कपूर की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अजय देवगन ने किया धमाल 4 की रिलीज डेट का ऐलान, फिल्म की स्टारकास्ट से भी उठाया पर्दा

अजय देवगन ने किया धमाल 4 की रिलीज डेट का ऐलान, फिल्म की स्टारकास्ट से भी उठाया पर्दाअजय देवगन और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'धमाल 4' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 'धमाल' फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। वहीं अब अजय देवगन ने 'धमाल 4' की रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है। साथ ही उन्होंने फिल्म की स्टारकास्ट का भी खुलासा किया है।

और भी वीडियो देखें

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षा

War 2 रिव्यू: लचर स्क्रिप्ट और निर्देशन के कारण रितिक और एनटीआर हारे युद्ध, पढ़ें पूरी समीक्षारितिक रोशन और एनटीआर स्टारर War 2 ‘स्पाई यूनिवर्स’ की बड़ी पेशकश मानी जा रही थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन ने इसे निराशाजनक बना दिया। शानदार एक्शन सीक्वेंस और एनटीआर के दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद फिल्म का सेकंड हाफ बिखर गया। कहानी में स्पष्टता और कसावट की कमी, कमजोर क्लाइमैक्स और लचर ड्रामा ने दर्शकों का उत्साह ठंडा कर दिया। यह एक मिस्ड ऑपर्च्युनिटी साबित हुई।

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेक

कुली: द पावर हाउस रिव्यू– रजनीकांत का जलवा बरकरार, लेकिन कहानी में लगा ब्रेकसुपरस्टार रजनीकांत ने अपने 50 साल के फिल्मी करियर के खास मौके पर ‘कुली: द पावर हाउस’ से धमाकेदार वापसी की है। 74 साल की उम्र में भी उनका स्वैग, एक्शन और करिश्मा दर्शकों को दीवाना बना देता है। फिल्म में बड़े-बड़े कैमियो, चौंकाने वाले ट्विस्ट और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस है, लेकिन लंबी कहानी और ढीला स्क्रीनप्ले थोड़ी निराशा भी देता है। रजनी फैंस के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है।

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक

शोले के 50 साल पर जानिए 50 अनसुने किस्से: गब्बर के डर से लेकर जय-वीरू की दोस्ती तक15 अगस्त 2025 को 'शोले' की रिलीज़ के 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय है। जय, वीरू, गब्बर और बसंती जैसे किरदारों के साथ यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में ज़िंदा है। यहाँ हम आपको 'शोले' से जुड़ी 50 ऐसी रोचक और अनसुनी बातें बता रहे हैं, जो इस फिल्म के जादू को और भी बढ़ा देंगी।

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

शोले की दीवानगी 50 साल बाद भी बरकरार, क्यों यह फिल्म आज भी है भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टरभारतीय सिनेमा की महान मनोरंजक फिल्मों में से एक 'शोले' 15 अगस्त 2025 को 50 साल पूरे कर रही है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि जय-वीरू की दोस्ती, गब्बर का आतंक और बसंती के यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। सलीम-जावेद के लिखे अमर संवादों और आरडी बर्मन के संगीत ने इसे एक ऐसी अमर कृति बना दिया है, जिसे आज भी लाखों लोग देखते और पसंद करते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com